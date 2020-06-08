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«Город возвращается к обычному ритму жизни»: Собянин объявил об отмене самоизоляции в Москве с 9 июня
08 июня 2020, 17:55 • 26 • В России
В Москве с 9 июня отменяются режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также со вторника в городе заработают парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники, службы каршеринга. Возобновление работы ресторанов и кафе планируется провести в два этапа — с 16 июня откроются летние веранды, а ещё через неделю — стационарные заведения общепита. Посещение бассейнов и фитнес-клубов станет возможным с 23 июня.
РИА Новости © Евгений Биятов
В Москве со вторника, 9 июня, отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин отметил, что Москва возвращается к обычному ритму жизни и все основные ограничения — при условии сохранения эпидемиологической безопасности — будут сняты до конца июня.
Также с 9 июня могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Кроме того, в городе отменяются ограничения на работу каршеринга.
Возобновить свою деятельность смогут общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты, также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.
С 16 июня начнут оказывать плановую помощь стоматологические клиники, смогут возобновить работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Вновь откроются музеи, выставочные залы и зоопарки. Также разрешается посещение спортивных мероприятий, но при условии заполнения трибун не более чем на 10%.
Вместе с тем Собянин пояснил, что возобновление работы ресторанов и кафе планируется провести в два этапа.
«С 16 июня в городе заработают летние веранды, а ещё через неделю — стационарные заведения общепита», — заявил мэр.
В последнюю очередь, с 23 июня, будут отменены ограничения на работу спортивной индустрии. В городе вновь станет возможным посещение бассейнов, фитнес-клубов, физкультурно-оздоровительных комплексов.
Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения.
В то же время мэр подчеркнул, что вероятность инфицирования коронавирусом хотя и уменьшилась, но всё ещё существует, в связи с чем необходимо контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии.
«Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия — чётко выполнять требования санитарных служб», — отметил градоначальник.
Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к нации объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы в целях борьбы с распространением коронавируса. Также глава государства предложил ряд социальных и экономических мер, призванных оказать поддержку населению, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. Режим нерабочих дней дважды продлевался и был отменён 12 мая.
«Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить распространение эпидемии», — сказал президент.
С 28 марта в столице приостановили работу рестораны, кафе, бары, салоны красоты, объекты розничной торговли и иные места массового скопления людей.
С 30 марта в Москве был введён обязательный режим самоизоляции граждан вне зависимости от возраста с целью остановить распространение коронавирусной инфекции.
Покидать квартиру разрешалось в пяти случаях: для обращения за экстренной медицинской помощью, для поездок на работу (при необходимости присутствовать на рабочем месте), для покупок в ближайшем магазине или аптеке, а также для того, чтобы выбросить мусор или выгулять домашних животных (не далее 100 метров от дома).
С 15 апреля в Москве для противодействия распространению COVID-19 был введёны цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте.
В мае Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологическим вопросам заявил, что введённые в России ограничения по борьбе с коронавирусом позволили сохранить тысячи жизней.
В свою очередь, 1 июня в ходе совещания с президентом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия прошла острый этап ситуации с COVID-19. По её словам, с момента введения ограничительных мер по выявленным случаям «темп прироста снизился в 13 раз», а также в три раза уменьшился коэффициент распространения.
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