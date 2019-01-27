«Город, который я давно искала»: уроженка Мурманска рассказала, почему баллотируется на пост мэра турецкой Аланьи

Анастасия Петрова-Четинкайя может стать первым в истории Турции мэром русского происхождения. 35-летняя уроженка Мурманска переехала на побережье Средиземного моря восемь лет назад по работе. Тогда россиянка занимала пост менеджера в строительной компании. Однако, по её словам, в Аланье она сразу поняла, что именно в таком городе всегда мечтала жить. Затем Анастасия вышла замуж и получила турецкий паспорт. Кандидат в мэры Аланьи рассказала в интервью RT, почему она решила баллотироваться на пост главы города.

31 марта в Турции пройдут выборы мэров городов, руководителей муниципалитетов и депутатов сельских советов. Одним из кандидатов на пост градоначальника курортного города Аланья стала кандидат с русскими корнями Анастасия Петрова-Четинкайя. Лозунг её предвыборной кампании — «Перемены в тебе».

— Анастасия, расскажите немного о себе: где выросли, чем занимались?

— Я родилась и выросла в России, в Мурманске. Закончила школу и Гуманитарный университет, а потом получила ещё одно образование в Осло. Я изучала политологию и журналистику. Ещё во время учёбы начала заниматься общественной работой и международными проектами. В России работала менеджером по развитию бизнеса.

— Как получилось, что вы стали жить в Турции, получили гражданство?

В Турцию я приехала работать менеджером в строительной компании. Уже в первую неделю жизни в Аланье я поняла, что это именно тот город, который я давно искала, где я хочу жить, работать и в жизни которого хочу принимать активное участие. В Турции я живу уже восемь лет. Вышла здесь замуж, а в прошлом году получила гражданство.

— C чего началась политическая карьера?

— С самых ранних лет, ещё в России и Норвегии (где я тоже жила какое-то время) я всегда участвовала в жизни городов — организовывала культурные и социальные мероприятия, да и вообще принимала активное участие во всех городских событиях местного и международного уровня.

— Очевидно, что общественными делами вы продолжили заниматься и в Аланье…

— Да, я организовала много мероприятий, направленных на развитие международных отношений, туризма, экономики и культурной жизни города. Если говорить о конкретных примерах, то это побратимство Аланьи и моего родного Мурманска, организация программ для иностранцев по интеграции в жизнь города, благотворительные концерты со звёздами мирового масштаба. Аланья — уникальный город. Здесь живёт 300 тыс. человек. Более 30 тыс. из них — иностранцы из более чем 70 стран. Тут уникальная атмосфера, где каждый чувствует себя как дома и находит занятие по душе.

— И вы в какой-то момент поняли, что хотите стать мэром города?

— Я решила идти на выборы ещё два года назад, и мы с командой начали писать программу и готовить проекты. Она основана на трёх основных принципах успешного управления — улучшение, продуктивность и планирование. Мы очень много путешествовали по Турции и за границей, общались с людьми, бизнесменами, мэрами других городов, с местными и международными экспертами. Сейчас в нашей программе уже более 40 проектов, которые направлены на улучшение инфраструктуры города, развитие бизнеса, летнего и зимнего туризма и международных отношений, на повышение социальной ответственности. Также есть разные проекты для детей, молодёжи, развития спорта.

— Тот факт, что по национальности вы русская, может помочь или, наоборот, помешать вам в работе градоначальника?

— В Турции не имеет никакого значения, как вас зовут, какие у вас корни или откуда вы приехали. Если человек хочет работать, развиваться, то нет никаких препятствий, чтобы достичь тут успеха. Каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным. Все равны, и у всех равные права.

— Как оцениваете шансы на победу?

— Мы видим поддержку жителей Аланьи, так что шансы на победу у меня есть. Приятно, что мы получаем поздравления и пожелания удачи со всех концов страны и из-за границы. И, конечно, из России.