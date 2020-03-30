Город, которому нет: в столице вводят спецпропуска для выхода на улицу

С 30 марта по 5 апреля в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Об этом в воскресение вечером сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В указе о дополнительных мерах противодействия эпидемии, который был опубликован на его сайте, регламентируются случаи разрешенного выхода на улицу. Говорится в документе и о том, что в ближайшее время москвичи смогут получить специальные пропуска, по которым можно будет выходить на улицу. Эксперты относятся к этому решению неоднозначно: одни считают это малопопулярной мерой, другие призывают к полному закрытию города.

По веским причинам

«Решения, принятые президентом и правительством России, правительством Москвы, дали огромный эффект для снижения контактов жителей в целях профилактики распространения COVID-19. Передвижения по городу снизились на две трети. И это очень хорошо. Хотя очевидно, что далеко не все нас услышали», — с этими словами сегодня обратился к жителям столицы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что все страны мира сейчас пытаются замедлить динамику роста числа заболеваний. С этой целью принимаются ограничения социальных контактов, передвижения граждан и самоизоляция. По его словам, именно поэтому в воскресение им подписан указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-19.

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Документ содержит пять пунктов. В первом говорится, что начиная с 30 марта режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста, а покидать квартиру разрешается только в ограниченных случаях. А именно обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и из-за иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, покинуть дом можно для поездки на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, а также для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, и выноса мусора.

Как уточняется в указе, в ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить на улицу можно будет только при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. При этом домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из него.

По словам главы «Деловой России» Алексея Репика, спецпропуск будет представлять собой QR-код, содержащий все необходимые данные о жителе города, включая прописку и место работы.

Во втором пункте документа мэрия рекомендует населению, находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах, соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 м. Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории, отмечается в указе.

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В-третьих, Сергей Собянин сообщил, что москвичи с легкой формой течения COVID-19 проходят лечение под наблюдением врачей на дому. По его распоряжению, по назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты. Также в качестве меры профилактики их будут получать медики и другие специалисты.

А чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, мэр принял решение о продлении срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 5 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте. Ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности. Об этом гласит четвертый пункт.

В последнем пункте власти Москвы признают очевидность того, что «в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу». Чтобы им помочь, будет разработан специальный комплекс мер поддержки. Как отмечается в документе, в качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц.

Нужен карантин

В Москве нужно ввести полный карантин, заявила «Известиям» сотрудник столичной поликлиники, ординатор по специальности «терапия» РНИМУ имени Пирогова Виктория Гилетко.

— Если в ближайшую неделю люди не будут соблюдать самоизоляцию, а продолжат общаться на дворовых площадках, распространение вируса будет очень масштабным. Медперсонала больницы на всех не хватит, хотя многих перепрофилируют для работы с зараженными коронавирусом и призывают на помощь ординаторов, — считает врач.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Адвокат по медицинским вопросам, врач-инфекционист Анна Орешкова уверена: меры приняты совершенно правильные. Более того, их можно было ввести и раньше.

— Мы все видим итальянскую историю, где власти не подготовились к неблагоприятному развитию ситуации, не предприняли необходимые меры. И население там изначально не понимало всей трагичности ситуации, — пояснила она «Известиям».

По ее мнению, если смотреть на динамику распространения вируса в других странах, то неделя изоляции не решит ничего. Поэтому, скорее всего, она будет продлена, считает эксперт.

— У нас пока не та ситуация, чтобы вводить жесткий карантин, но всё может поменяться в любой момент. Конечно, весь удар придется на Москву. О закрытии города пока говорить рано, надо следить за эпидемиологической картиной, тяжестью состояния инфицированных и количеством летальных исходов. Безусловно, в ближайшее время пропишут и ответственность за нарушение режима. Как минимум это будет административный штраф. Несмотря на то что сейчас экономическая ситуация тяжелая, по-другому наших людей дома не удержать. С другой стороны, есть уже уголовная ответственность за заражение коронавирусом, — добавила врач-инфекционист.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Отчасти принятие новых мер связано с тем, что некоторые восприняли нерабочую неделю как обычные выходные и решили провести время в парке, отметил в беседе с «Известиями» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

— Трудно было надеяться, что 100% граждан проявят самое серьезное внимание к обращению президента. Тем не менее поток людей в городе заметно снизился. Нагрузка на метро — в три раза, в общественном транспорте — в два. Снизилась и посещаемость мест отдыха. Однако какая-то часть людей продолжает жить в вольготном режиме. Поэтому шаг, предпринятый руководством города, — забота о нас же. Думаю, такой режим будет усиливаться шаг за шагом до тех пор, пока не будет заметна тенденция на снижение заболеваемости. Вполне возможно, что посты на улицах будут спрашивать людей, почему они не соблюдают домашний карантин. Один раз объяснишься, второй раз, а потом уже могут начаться и наказания, — сказал сенатор.

Все должны понимать, что только через самоограничения и самодисциплину в столь трудное время мы поможем здравоохранению, подчеркнул политик.

— Одно здравоохранение с проблемой вируса не справится. Здесь нужна дисциплина, — заявил парламентарий.

А вот некоторые эксперты считают, что население эти меры воспримет неоднозначно.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Московского метрополитена

— Кто-то отнесется с пониманием, а кто-то нет. Меры необходимые, но надо осознавать, что будет много сопутствующих проблем — от стресса и алкоголизма для изолированных до нарушителей и необходимости продемонстрировать решимость в отношении них, — заявил «Известиям» глава политической экспертной группы Константин Калачёв.

По его словам, главное, чтобы эти меры от болезни не обернулись тяжелыми побочными эффектами.

Глава Института избирательных технологий Евгений Сучков, напротив, убежден, что Москву нужно закрывать и вводить полный карантин. По его мнению, население зачастую безответственно относится к уже принятым мерам. Эксперт отметил, что сегодня динамика распространения заболевания в Москве такая же, как была в крупных городах в других странах мира, где вирус оказался очень масштабным и губительным для граждан.

Согласно последним данным оперштаба по борьбе с вирусом, к этому воскресенью в Москве заразились 1014 человек. Из них 197 новых случаев за последние сутки. Всего в России насчитывается пока 1534 больных коронавирусом.