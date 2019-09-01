«Город был очень тяжело ранен»: фильм RTД о трагедии в Беслане

1 сентября на RTД выходит документальный фильм «Беслан. Жизнь за ангелов» о теракте, который 15 лет назад унёс жизни более 330 человек. Одним из тех, кто работал над созданием ленты, стал журналист, освещавший эту трагедию в 2004 году. Герои картины — участники тех событий: три бывшие заложницы и боец группы «Альфа». Они вернулись в школу №1, чтобы рассказать о захвате и последующем штурме здания, а также о том, как трагедия повлияла на судьбы жителей города.

1 сентября выходит документальный фильм RTД о захвате террористами средней школы №1 города Беслана. Над картиной работал журналист Вячеслав Гузь, освещавший трагедию в 2004 году. Героями ленты стали три бывших заложницы и офицер спецподразделения «Альфа», который участвовал в штурме 3 сентября.

Даже сейчас, спустя 15 лет невозможно не увидеть того отпечатка, который трагедия оставила на городе и населяющих его людях. Теракт, в результате которого погибли более 330 человек, большинство из которых — дети, стал новой точкой отчёта в жизни Беслана.

«Город был очень тяжело ранен. Не смертельно, но эта печать очень надолго. И когда люди рассказывают о ком-то, они говорят: это заложник. Или: это родители заложника, у этого брат и сестра погибли. То есть у них такая деталь появилась», — рассказывает Гузь.

Разные судьбы — одна трагедия

В картине рассказаны истории четырёх участников событий: трёх бывших заложниц — Ирины Гуриевой, Дзерассы Кудзаевой и Фатимы Дзгоевой — и офицера спецподразделения «Альфа» Виталия Демидкина.

Ирине Гуриевой в сентябре 2004 года было всего семь. Она чудом выжила в бесланском аду, но потеряла брата и сестру. Несколько лет спустя она пыталась найти своего спасителя, но офицер спецназа, который поймал девочку, выпрыгнувшую из окна, погиб во время контртеррористической операции в Дагестане.

Фатиме Дзгоевой было десять. В школу она отправилась с младшей сестрой Залиной. Сестрёнка погибла, а сама Фатима получила сквозное ранение в голову. Череп девочки фактически собирали по кусочкам. Она пережила пять операций, дважды впадала в кому.

Дзерасса Кудзаева в 2004 году пошла в первый класс и должна была дать первый звонок. В заложники попала вся её семья. Дзерасса осталась в живых благодаря бабушке, которая прикрыла внучку собственным телом. Маму и младшую сестрёнку девочки террористы отпустили, а отец спасся лишь чудом.

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«Мой папа... его уже отвели к другим мужчинам на расстрел. Он спрыгнул со второго этажа школы, и его подстраховали наши военные, потому что террористы уже начали его обстреливать сверху, когда он лежал на земле. И наши запускали дымовые шашки, чтобы папу не было видно», — вспоминает Дзерасса.

Тройка Виталия Демидкина была в числе первых, кто штурмовал здание захваченной школы 3 сентября. В бою с террористами он потерял сослуживца. Но больше всего Демидкин скорбит о том, что не удалось спасти всех заложников.

Фильм рассказывает о том, как сложились судьбы этих людей и что они чувствуют сейчас, спустя 15 лет после трагедии.

«Всё очень хорошо помню. Туда так же очень тяжело приезжать. Особенно в «Город ангелов». Когда приезжаю, стараюсь включить внутреннюю защиту и работать. Демидкину оказалось сложнее — дважды заплакал. Я в прошлые разы не мог сдержать слёз, сейчас — едва получилось. Там по-другому нельзя, наверное. Пройдёшь по аллее — портреты эти детские… И думаешь: «Нет, всё. Больше я сюда не зайду вообще. Сил нет», — поделился впечатлениями один из авторов ленты Вячеслав Гузь.

© RT

Из спортзала школы №1 сделали мемориал, куда, как и на кладбище «Город ангелов», приходят очень многие.

«Пока мы снимали, не раз видели: приходят люди, смотрят, пишут что-то в книге отзывов, свечки ставят, игрушки приносят. Мой знакомый оператор говорил, что в одну из своих командировок в Беслан зашёл туда. Посмотреть, почувствовать. Есть места, которые называют некими «центрами силы», а вот это — центр горя. Там есть энергетика, и её нужно почувствовать», — рассказал Гузь.

Демидкин вспоминает, что, когда «Альфа» начала штурм, в спортзале уже прогремело несколько взрывов. Понять, где мёртвые, а где тяжелораненые, было невозможно. Чтобы не идти по телам людей, бойцы «Альфы» проникли в здание не через зал, а через коридор, который простреливался бандитами. В тот момент, когда бойцы оказались внутри, им под ноги бросили две гранаты. Напарники Демидкина получили ранения, на нём же не было ни царапины. Офицер убеждён, что его «прикрыл Святой Георгий — главный святой Северной Осетии, покровитель воинов и путников».

© RT

«После того как стрельба прекратилась, где-то тут была женщина лет 45—50, плотная, с пучком... Скорее всего, учительница. И здесь вот была девочка. Лет десяти, наверное. Вся в каких-то кровавых пятнах. Мы их загребли и взяли с собой в тот класс. Девочка просила пить, но у нас соображения даже не хватило, чтобы взять воды и бутербродов каких-то. Мы брали как можно больше вооружения, боеприпасов», — вспоминает Демидкин.

Сейчас, спустя 15 лет после трагедии в Беслане нет школы №1.

«Есть надежда, что в этом году этот номер присвоят новой школе. Её директор Елена Касумова была в числе заложников в 2004 году. Она была завучем. Её можно на некоторых видео увидеть. И мама Ирины Гуриевой, потерявшая двух из троих своих детей... Она была учительницей тогда. И сейчас преподаёт, но уже в этой новой школе», — рассказал Гузь.

Премьеру фильма «Беслан. Жизнь за ангелов» смотрите 1 сентября в 20:30 на RTД.