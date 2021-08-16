«Город был обречён»: генерал-полковник Георгий Шпак — о том, почему афганская армия не защитила Кабул

В 1979 году Георгий Шпак командовал 350-м гвардейским парашютно-десантным полком, который 25 декабря одним из первых вошёл на территорию Афганистана. Десантники этого подразделения бескровно захватили ряд важных государственных и военных объектов в Кабуле: здания министерств, штабов воинских частей, радио- и телецентры. Бывший командующий Воздушно-десантными войсками России в интервью RT поделился мнением, почему так неожиданно быстро поменялась власть в Афганистане и по какой причине армия и силы безопасности не оказали должного сопротивления отрядам движения «Талибан»*. Он также ответил на вопрос, стоит ли Москве готовиться к отражению наступления радикальных исламистов на её союзников в Центральной Азии.

«Афганская армия не сражалась»

— Георгий Иванович, как вы брали Кабул в декабре 1979-го?

— Чётко. Кабул — это город-хаос. До сих пор уверен, что и сами его жители могут заблудиться в соседнем районе среди бесконечных высоких заборов. Поэтому прежде чем захватывать афганскую столицу, я с группой товарищей съездил в Афганистан в качестве «туриста». В «тургруппе» были командир нашей витебской 103-й дивизии ВДВ, командиры полков, начальники дивизионных служб, разведчики.

Мы проехали на микроавтобусе, а где и пешком прошлись по всем тем улицам, где потом нам предстояло провести личный состав на бронетехнике. Каждый из командиров лично увидел и отметил в памяти все ориентиры, по-военному оценил высотные дома и перекрёстки, где нам могли оказать сопротивление.

Вернувшись, хорошо продумали, как будем действовать. Хорошая подготовительная работа позволила провести боевую операцию без выстрелов. Пока «Альфа» штурмовала личную гвардию Амина в королевском дворце, советские десантники заблокировали в Кабуле все части и подразделения афганской армии, которые могли бы помешать установлению в Афганистане, как нам тогда говорили, народной власти.

— Сейчас правительственные войска Афганистана могли бы удержать столицу страны?

— Мы в 1941-м Москву удержали? Сталинград, в котором уже шли уличные бои, удержали? Потому что насмерть встали. Следя за ходом событий в Афганистане, я сразу понял, что победа талибов* — дело времени.

Афганская армия, которую подготовили, обучили и вооружили американцы, не сражалась. Она разложена, солдаты повсеместно, во всех гарнизонах бежали после первого же боестолкновения, зная, что никто не придёт им на помощь.

Поэтому талибы даже не собирались штурмовать Кабул. Они заранее знали, что город обречён на позорную сдачу.

— Есть мнение, что талибам в какой-то степени помогли американцы, деморализовав официальную власть попыткой перед своим уходом сформировать переходное правительство.

— Талибы и так бы победили. Днём раньше, днём позже. Зачем им делиться властью с побеждёнными? Кто пришёл первым, тот и уносит добычу. О формировании коалиционного правительства давно шли переговоры в катарской Дохе — и закончились ничем. Неужели правительственную структуру можно было создать наспех, в неразберихе и суете, когда из страны уже убегает армия Соединённых Штатов и сотрудники их посольства уже вывезены в аэропорт Кабула?

— Кстати, о ситуации в аэропорту, последнем месте в стране, которое ещё под охраной ВС США и их союзников. Там американские солдаты стреляют в воздух, пытаясь отогнать от самолётов толпы афганцев, стремящихся покинуть страну. Вы воевали в Афганистане, знаете характер народа. Ваше мнение: устроят талибы сведение счётов с политическими и военными противниками?

— Мне кажется, что массовой резни не будет. Хочется в это верить. Движение талибов уже заявило, что объявляется амнистия воевавшим против них на стороне проамериканского правительства Ашрафа Гани. Талибы хотят добиться признания их всем миром в качестве официальной власти Афганистана, нормальной власти для всего народа страны. Зверства им сейчас совершенно ни к чему. Но это Восток. Посмотрим.

Георгий Шпак

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© Viktor Chernov

Слово и дело

— Возникает ли после победы талибов военная угроза соседним с Афганистаном государствам Центральной Азии: Таджикистану, Узбекистану, Туркменистану?

— Это уже надоевшая «страшилка». Не пойдут они воевать за пределы собственной страны. Талибы — жуткие националисты. И чужих боевиков они из Афганистана скоро изгонят. В военной фазе, вероятно, под эгидой «Талибана» действовали отряды прибежавших из Сирии и Ирака сторонников «Исламского государства»**, других радикальных исламистских организаций. Но после своей окончательной победы талибы чужаков изгонят. Им не нужен «всемирный халифат», который пытаются создать ультрарадикалы от ислама. Им нужен Афганистан, и они его получили.

— Зачем тогда российские военные вместе с узбекскими и таджикскими коллегами проводят учения вблизи афганской границы?

— Наглядная демонстрация силы. Все нужные слова были сказаны на встрече в Москве представителей высшего руководства движения талибов с главой нашего МИД Сергеем Викторовичем Лавровым. Безусловно, их предупредили, что любой заход за «красную линию», на территорию наших союзников, будет жёстко пресечён. Это после сказанных российским министром иностранных дел слов крайне эффектно продемонстрировал делом министр обороны генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу. На проведённых в превентивных целях военных учениях в афганском приграничье была показана исключительная огневая мощь современных российских вооружений. Афганцы и сами понимают, что русские — это не американцы.

Русские не будут бомбить по площадям с безопасного удаления, а вломят по полной. Многие из талибских ветеранов испытали на собственной шкуре и запомнили на всю оставшуюся жизнь, что воевать с нами страшно, смертельно опасно.

Да и достаточных сил для полномасштабного наступления у них нет: ни техники, ни вооружений. Вторжения в Таджикистан и Узбекистан не будет.

— Но ведь опасность, что могут попытаться прорваться отдельные «отмороженные» банды, существует? Что России более выгодно: перебросить в Центральную Азию на базы в Таджикистане и Киргизии больше своих солдат и танков или держать наготове Воздушно-десантные войска?

— Решения будут принимать наши политики и военное руководство. Что касается ВДВ, то наши десантники всегда готовы к отражению любых угроз.

Управляемый бардак по-американски

— Сейчас на слуху конспирологическая версия, что это сами американцы вынудили сдать власть президента Ашрафа Гани, специально оставили военную технику и вооружение талибам, чтобы организовать новую горячую точку в «мягком подбрюшье» России — Центральной Азии. Да и Китай там неподалёку. Верите в это?

— Конечно, США выгодно окружить нас кольцом конфликтных зон. Но не переиграли ли они сами себя? Весь мир увидел, как беспардонно и безжалостно они бросают своих прикормленных союзников, как мало стоят их обещания. Американский порядок потерпел крах. Если кто ещё не понял после Югославии и Ливии, то пример Афганистана показывает: США могут принести народам, которые они пытались осчастливить своей «демократией», только управляемый бардак. По сути, у них совершенно циничная политика: разграбить страну и бросить на произвол судьбы. Наверное, во многих государствах, в том числе и на Украине, сейчас многие политики очень глубоко и серьёзно задумались…

— И к чему, по вашему мнению, могут привести эти думы?

— К осознанию простой истины, что без надёжной поддержки России в современном мире не выжить. Посмотрите: всё, кажется, хорошо было в бывших советских, а теперь суверенных государствах Центральной Азии, а как возникла на границах реальная опасность, так, кроме России, никто на помощь и не поторопился. Уверен, это скоро это осознают во всех наших бывших братских республиках.

Георгий Иванович Шпак родился 8 сентября 1943 года в городе Осиповичи Могилёвской области. В 1962 году был призван в ряды Вооружённых сил СССР. Проходил службу в Рязанском парашютно-десантном полку, откуда для сдачи экзаменов был направлен в Рязанское воздушно-десантное училище, которое в 1966 году закончил с отличием. Был назначен командиром взвода курсантов в училище, затем командиром роты, позже стал преподавателем кафедры тактики.

С 1973 года — командир батальона в Гайжюнае (Литва). В 1978-м с золотой медалью окончил академию имени Фрунзе и был назначен на должность командира 350-го парашютно-десантного полка (Витебская область). В декабре 1979 года 350-й ПДП одним из первых вошёл в Афганистан. Затем Шпак был начальником штаба дивизии (Каунас), командиром десантной дивизии (Псков). В 1998 году окончил академию Генерального штаба. Служил заместителем командующего армией в Приднестровье, командармом в Карелии, начальником штаба Туркестанского и Приволжского военных округов.

С декабря 1996-го по сентябрь 2003-го был командующим ВДВ России. Участвовал в боевых действиях в Чечне, миротворческих операциях в бывшей Югославии и Абхазии. Награждён многими орденами и медалями. Доктор педагогических наук, профессор. После окончания военной службы избирался депутатом Государственной думы IV созыва. В 2004—2008 годах — губернатор Рязанской области.

Женат. Сын Олег — гвардии лейтенант ВДВ — погиб в Чечне в 1995 году. Дочь Елена — военврач, полковник медицинской службы, кандидат медицинских наук, трое внуков: Анна, Олег и Александра.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.