Горный интенсив: Мишустин поручил властям Дагестана проследить за деньгами

Михаил Мишустин поручил дагестанским политикам проследить за тем, чтобы деньги, выделяемые на развитие субъекта, «не терялись» . На необходимость эффективного расходования средств бюджета, инвесторов и налогоплательщиков премьер обратил особое внимание во время поездки в регион. По словам опрошенных «Известиями» политологов, денежные потоки из федерального центра довольно часто оседают в карманах местных кланов и элит и не доходят до жителей. Впрочем, смена руководства субъекта должна положительно сказаться на решении этой проблемы.

Подсчет расходов

На прошлой неделе произошло сразу несколько отставок губернаторов — в Туве, Ульяновской области и Северной Осетии. Однако визит премьера в Дагестан с политическими перестановками связывать не стоит — здесь смена власти произошла относительно давно, в октябре прошлого года . Тогда Владимира Васильева, управлявшего республикой с 2017 года, заменил Сергей Меликов, работавший до этого сенатором от Ставропольского края и замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии.

За один день председатель правительства посетил сразу три города. Поездка началась с Дербента и ее центральной городской больницы . Медучреждению необходимо дооснащение оборудованием и новые машины скорой помощи, рассказали премьеру сотрудники. Михаил Мишустин пообещал разобраться с существующими проблемами.

Михаил Мишустин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения Дербентской центральной городской больницы Фото: ТАСС/Александр Астафьев

« Я абсолютно уверен, что модернизация первичного звена, которой мы занимаемся по поручению президента, это тот самый посыл, [благодаря которому] и дербентские больницы, и все остальные смогут получить помощь в виде оборудования , сделать необходимую модернизацию, а главное, сделать возможным, чтобы наши люди получали высококвалифицированную медицинскую помощь на очень высоком уровне, чтобы [жители] не ездили по регионам, по заграницам, а могли на месте получить ее от замечательных специалистов », — заявил Михаил Мишустин, осматривая приемное и операционное отделения.

После обсуждения социальных проблем глава кабмина обратил внимание на развитие туризма и инфраструктуры в городе. Во время экскурсии по дербентской крепости Нарын-Кала ему представили план расходования средств из федерального бюджета и внебюджетных источников на строительство социальных, спортивных и транспортных объектов . Общее финансирование этих целей предварительно составит более 330 млрд рублей. Михаил Мишустин признался, что мечтал попасть в Дербент, чтобы познакомиться с его историей. Развитие города, конечно, необходимо, но для осуществления поставленных целей выделяемые суммы не должны «потеряться» , отметил премьер.

«Те большие средства, которые мы все вместе собираемся вложить — государство, инвесторы, вы — люди, которые живут, своими налогами будете оплачивать будущее своего города. Но очень важно, чтобы был общественный контроль, чтобы, как говорил президент, мнение, которое есть у людей, учитывалось в принятии всех управленческих решений. И очень важно, чтобы ни копейки не ушло, простите за такое слово, налево, чтобы не разбазаривали средства, которые по крупицам соберут инвесторы и те, кто хочет этот город сделать еще прекраснее », — заявил Михаил Мишустин.

Виды Дербента Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Затем премьер направился в Каспийск, где ему показали строящийся детский сад . Сумма федерального финансирования на возведение яслей и школ в регионе превышает 8 млрд рублей, напомнил он.

Третьей и последней точкой дагестанского турне стала Махачкала, где премьер проконтролировал ход строительства нового терминала аэропорта и побеседовал с врио главы субъекта Сергеем Меликовым . Главной темой переговоров были проекты социально-экономического развития республики до 2024 года и на период до 2030-го. Эти документы отправят на согласование федеральных властей в ближайшее время, пообещал премьеру Сергей Меликов.

Мимо кассы

По данным Генпрокуратуры, Дагестан входит в число лидеров по числу зарегистрированных фактов взяточничества в 2020 году . Назначение губернатором Владимира Васильева в 2017-м было направлено на то, чтобы денежный поток из Москвы в регион не задерживался в карманах местных кланов и элит, рассказал «Известиям» политолог Алексей Чадаев.

— Средства просто не доходили до обычных людей. Задачей бывшего губернатора было сломать эту систему . Выделяемые суммы должны были идти на развитие республики. Но Васильев не имел связей с Дагестаном, и из-за этого его фигура вызывала много споров. Поэтому его заменил Меликов, у которого есть осетинские корни, — пояснил эксперт.

Сергей Меликов в зале заседаний Народного собрания Республики Дагестан в Махачкале во время представления органам исполнительной и законодательной власти и общественности республики Фото: РИА Новости/Евгений Костин

Сейчас основная задача врио заключается в том, чтобы сбалансировать интересы элит и выполнить задачи по развитию субъекта. Смена власти привела к социальному и экономическому оживлению в регионе, заявил «Известиям» депутат Госдумы от Дагестана Гаджимет Сафаралиев . Врио понимает обстановку в субъекте, потому что работал полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

— Он совсем не новый человек. Он погружен в тему. Проблем много — как в экономической, так и в социальной сфере . Нужно развивать туризм и агропромышленный комплекс. Сейчас многое делается, например, чтобы россияне и иностранцы приезжали в Дербент, один из старейших городов России, — сообщил политик.

Помимо низких доходов населения, невысокого уровня соцподдержки и устаревшей инфраструктуры в Дагестане также существуют сложности с безопасностью, сказал «Известиям» политолог Дмитрий Фетисов. Учитывая опыт работы Сергея Меликова в МВД и Росгвардии, проблем при борьбе с террористическими угрозами быть не должно , считает эксперт.

Полицейская машина у ворот Орта-Капы южной стены Дербентской крепости, частично разрушенной в ноябре 2020-го в результате затяжных дождей Фото: ТАСС/Муса Салгереев

Как рассказали «Известиям» местные жители, население беспокоят вопросы частых отравлений. В феврале в больницу попало около 30 человек, история повторилась и в марте, но к врачам обратились уже 50 человек. Среди причин — старые очистительные сооружения, которые обещали обновить дагестанские власти.