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Горный интенсив: Мишустин поручил властям Дагестана проследить за деньгами

14 апреля 2021, 20:20  •  67 • Политика
Михаил Мишустин поручил дагестанским политикам проследить за тем, чтобы деньги, выделяемые на развитие субъекта, «не терялись». На необходимость эффективного расходования средств бюджета, инвесторов и налогоплательщиков премьер обратил особое внимание во время поездки в регион. По словам опрошенных «Известиями» политологов, денежные потоки из федерального центра довольно часто оседают в карманах местных кланов и элит и не доходят до жителей. Впрочем, смена руководства субъекта должна положительно сказаться на решении этой проблемы.

Подсчет расходов

На прошлой неделе произошло сразу несколько отставок губернаторов — в Туве, Ульяновской области и Северной Осетии. Однако визит премьера в Дагестан с политическими перестановками связывать не стоит — здесь смена власти произошла относительно давно, в октябре прошлого года. Тогда Владимира Васильева, управлявшего республикой с 2017 года, заменил Сергей Меликов, работавший до этого сенатором от Ставропольского края и замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии.
За один день председатель правительства посетил сразу три города. Поездка началась с Дербента и ее центральной городской больницы. Медучреждению необходимо дооснащение оборудованием и новые машины скорой помощи, рассказали премьеру сотрудники. Михаил Мишустин пообещал разобраться с существующими проблемами.
Михаил Мишустин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения Дербентской центральной городской больницы
Фото: ТАСС/Александр Астафьев
«Я абсолютно уверен, что модернизация первичного звена, которой мы занимаемся по поручению президента, это тот самый посыл, [благодаря которому] и дербентские больницы, и все остальные смогут получить помощь в виде оборудования, сделать необходимую модернизацию, а главное, сделать возможным, чтобы наши люди получали высококвалифицированную медицинскую помощь на очень высоком уровне, чтобы [жители] не ездили по регионам, по заграницам, а могли на месте получить ее от замечательных специалистов», — заявил Михаил Мишустин, осматривая приемное и операционное отделения.
После обсуждения социальных проблем глава кабмина обратил внимание на развитие туризма и инфраструктуры в городе. Во время экскурсии по дербентской крепости Нарын-Кала ему представили план расходования средств из федерального бюджета и внебюджетных источников на строительство социальных, спортивных и транспортных объектов. Общее финансирование этих целей предварительно составит более 330 млрд рублей. Михаил Мишустин признался, что мечтал попасть в Дербент, чтобы познакомиться с его историей. Развитие города, конечно, необходимо, но для осуществления поставленных целей выделяемые суммы не должны «потеряться», отметил премьер.
«Те большие средства, которые мы все вместе собираемся вложить — государство, инвесторы, вы — люди, которые живут, своими налогами будете оплачивать будущее своего города. Но очень важно, чтобы был общественный контроль, чтобы, как говорил президент, мнение, которое есть у людей, учитывалось в принятии всех управленческих решений. И очень важно, чтобы ни копейки не ушло, простите за такое слово, налево, чтобы не разбазаривали средства, которые по крупицам соберут инвесторы и те, кто хочет этот город сделать еще прекраснее», — заявил Михаил Мишустин.
Виды Дербента
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Затем премьер направился в Каспийск, где ему показали строящийся детский сад. Сумма федерального финансирования на возведение яслей и школ в регионе превышает 8 млрд рублей, напомнил он.
Третьей и последней точкой дагестанского турне стала Махачкала, где премьер проконтролировал ход строительства нового терминала аэропорта и побеседовал с врио главы субъекта Сергеем Меликовым. Главной темой переговоров были проекты социально-экономического развития республики до 2024 года и на период до 2030-го. Эти документы отправят на согласование федеральных властей в ближайшее время, пообещал премьеру Сергей Меликов.

Мимо кассы

По данным Генпрокуратуры, Дагестан входит в число лидеров по числу зарегистрированных фактов взяточничества в 2020 году. Назначение губернатором Владимира Васильева в 2017-м было направлено на то, чтобы денежный поток из Москвы в регион не задерживался в карманах местных кланов и элит, рассказал «Известиям» политолог Алексей Чадаев.
Средства просто не доходили до обычных людей. Задачей бывшего губернатора было сломать эту систему. Выделяемые суммы должны были идти на развитие республики. Но Васильев не имел связей с Дагестаном, и из-за этого его фигура вызывала много споров. Поэтому его заменил Меликов, у которого есть осетинские корни, — пояснил эксперт.
Сергей Меликов в зале заседаний Народного собрания Республики Дагестан в Махачкале во время представления органам исполнительной и законодательной власти и общественности республики
Фото: РИА Новости/Евгений Костин
Сейчас основная задача врио заключается в том, чтобы сбалансировать интересы элит и выполнить задачи по развитию субъекта. Смена власти привела к социальному и экономическому оживлению в регионе, заявил «Известиям» депутат Госдумы от Дагестана Гаджимет Сафаралиев. Врио понимает обстановку в субъекте, потому что работал полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
Он совсем не новый человек. Он погружен в тему. Проблем много — как в экономической, так и в социальной сфере. Нужно развивать туризм и агропромышленный комплекс. Сейчас многое делается, например, чтобы россияне и иностранцы приезжали в Дербент, один из старейших городов России, — сообщил политик.
Помимо низких доходов населения, невысокого уровня соцподдержки и устаревшей инфраструктуры в Дагестане также существуют сложности с безопасностью, сказал «Известиям» политолог Дмитрий Фетисов. Учитывая опыт работы Сергея Меликова в МВД и Росгвардии, проблем при борьбе с террористическими угрозами быть не должно, считает эксперт.
Полицейская машина у ворот Орта-Капы южной стены Дербентской крепости, частично разрушенной в ноябре 2020-го в результате затяжных дождей
Фото: ТАСС/Муса Салгереев
Как рассказали «Известиям» местные жители, население беспокоят вопросы частых отравлений. В феврале в больницу попало около 30 человек, история повторилась и в марте, но к врачам обратились уже 50 человек. Среди причин — старые очистительные сооружения, которые обещали обновить дагестанские власти.

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