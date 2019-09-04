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Горняк погиб в результате взрыва на территории шахты в Донецке

04 сентября 2019, 14:54  •  97 • Украина

ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Шахтер погиб в результате взрыва на пустыре вблизи шахты имени Скочинского, расположенной в одном из районов Донецка менее чем в 10 км от линии разграничения. Об этом сообщили в среду в пресс-службе министерства угля и энергетики Донецкой народной республики.

"Сегодня около 09:30 произошел взрыв на территории шахты имени Скочинского. Взрыв произошел на поверхности - на пустыре, который не задействован в производстве. Погиб один человек - сотрудник шахты", - цитирует сообщение министерства Донецкое агентство новостей.

Для расследования инцидента создана комиссия с участием представителей министерства угля и энергетики, МЧС и других ведомств республики.

На месте происшествия работают сотрудники силовых структур и спасатели. Шахта работает в штатном режиме.

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