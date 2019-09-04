|
Горняк погиб в результате взрыва на территории шахты в Донецке
04 сентября 2019, 14:54 • 97 • Украина
ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Шахтер погиб в результате взрыва на пустыре вблизи шахты имени Скочинского, расположенной в одном из районов Донецка менее чем в 10 км от линии разграничения. Об этом сообщили в среду в пресс-службе министерства угля и энергетики Донецкой народной республики.
"Сегодня около 09:30 произошел взрыв на территории шахты имени Скочинского. Взрыв произошел на поверхности - на пустыре, который не задействован в производстве. Погиб один человек - сотрудник шахты", - цитирует сообщение министерства Донецкое агентство новостей.
Для расследования инцидента создана комиссия с участием представителей министерства угля и энергетики, МЧС и других ведомств республики.
На месте происшествия работают сотрудники силовых структур и спасатели. Шахта работает в штатном режиме.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
97
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 сентября 2019, 20:39
|
31 августа 2019, 08:39
|
03 сентября 2019, 08:24
|
01 сентября 2019, 23:54
|
01 сентября 2019, 17:24
|
29 августа 2019, 11:24
|
31 августа 2019, 08:54