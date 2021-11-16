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Горькое признание Николая Бурляева после выступления в Госдуме: "Послушное, простите, стадо"
16 ноября 2021, 17:05 • 270 • Политика
Николай Бурляев в статусе депутата выступил в Госдуме, говорил о вирусе бескультурья, поразившем нашу страну. После выступления в эфире "Первого русского" Бурляев сделал горькое признание. Для него депутаты стали самым "трудным залом".
Вопросы цензуры, защиты нравственности и принципов государственной культурной политики, основанной на традиционных ценностях, патриотизме, поднял с трибуны Госдумы известный актёр, кинорежиссёр, народный артист России, первый заместитель председателя Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Николай Бурляев.
Такого яркого и поучительного выступления, надо сказать, в стенах Госдумы ещё не было. Для самого депутата это было его первое обращение с трибуны нижней палаты парламента к коллегам. "Первый русский" уже рассказывал о сути речи - в деталях прочитать можно по ссылке. Сейчас же остановимся на личных впечатлениях Николая Бурляева после этого важного выступления.
В эфире Царьграда Николай Бурляев рассказал, что свои 10 минут для выступления ему передал глава фракции "Справедливой России" Сергей Миронов. Яркую речь депутаты слушали в тишине, однако это не значит, что внимали каждому слову:
Почему на культуру не могут выделить больше средств в бюджете, понимая, что это основа нашей национальной безопасности? Вопрос без ответа. Хотя, как подчеркнул Николай Бурляев, есть множество вариантов насыщения сферы деньгами. И министр Антон Силуанов должен подумать о перераспределении средств:
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