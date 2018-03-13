Горькие думы Запада. Отравят ли русские Дональда Трампа и Терезу Мэй? • 124 • Аналитика Александр Литвиненко, Борис Немцов, Сергей Магнитский. Теперь и Сергей Скрипаль с дочерью. Примерно такую цепочку «отследили» члены британского парламента. Странно, что не был упомянут Б. Березовский. По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, за отравление в Солсбери экс-офицера ГРУ С. Скрипаля ответственны, по всей вероятности, русские. Ещё немного такой полемики, и Кремлю припишут попытки отравления Обамы, Трампа, а то и самой Терезы Мэй.







Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище довольно давно, после состоявшегося в 2010 году обмена разведчиками между Россией и Соединёнными Штатами. Как выяснили британские журналисты, в первую очередь из газет «The Times» и «Financial Times», С. Скрипаль был агентом MI-6, связь с которым долгое время поддерживалась на испанской территории. В Испании, собственно, его и завербовал некий «торговый агент».





Вербовка в MI-6 состоялась в 1995 году, когда Скрипаль служил в Испании. Скрипаль получил псевдоним Forthwith. Десять лет он снабжал британскую разведку сведениями вплоть до номеров телефонов сотрудников ГРУ. Вместе с тем его трудно назвать особо ценным кадром, как о том пишет пресса: за десятилетие работы на MI-6 агент не раскрыл имён многих русских разведчиков, действующих в западных государствах. Информация, которую он передавал MI-6, касалась скорее MI-5 (контрразведки). Скрипаль, как отмечают британские газеты, предоставлял британским разведчикам информацию в основном «о структуре и персонале» ГРУ. Сотрудники MI-6 передавала полученные сведения MI-5 и ЦРУ США.



Доктора поставили господину Скрипалю диагноз «диабет», и военный разведчик отправился домой, в Москву. Это не значит, что контакты с британцами прекратились. Дело это оказалось довольно доходным.



Скрипаль продолжал снабжать спецслужбу секретной информацией. «Таймс» пишет, что Скрипаль часто бывал в Испании для «поправки здоровья». Заодно он расширял контакты с MI-6 расширялись. В 2000-м году он ушёл из ГРУ. В том же году MI-6 предоставила ему дом близ Малаги, где и проходили все дальнейшие встречи. За сведения, переданные на этих встречах, экс-разведчик получал то ли по 5000, то ли по 6000 долларов, а однажды будто бы «срочно» потребовал десять тысяч. Такие суммы обычно платятся ценным агентам. Наличные Скрипаль спокойно относил в испанский банк. Испанская разведка тоже знала при Скрипаля.



Также указывается, что господин Скрипаль в своей «работе» на Британию имел в виду своё личное будущее: оказывается, его занимала мысль о жизни в Великобритании.



Сколько верёвочка ни вейся… В 2004 году бывшего разведчика арестовали люди из ФСБ. Его обвинили в шпионаже. Суд приговорил этого деятеля, методично продававшего Родину за доллары, к тринадцати годам заключения (статья о государственной измене).



Спустя несколько лет, в 2010 году, бывшего военного разведчика российские власти выдали в США по соглашению об обмене на русских разведчиков. И после этого Скрипаль и попросил убежища в Великобритании. Поселился он в Солсбери.



Солсбери он выбрал потому, что это спокойный городок, редко посещаемый туристами. Правительство Великобритании обеспечило его пенсией и «гарантиями помощи». Позднее долгосрочные визы получили Людмила, жена Скрипаля, и двое детей, Александр и Юлия. Юлия, как сообщается, позднее вернулась в Москву, но навещала отца.



4 марта 2018 года самого Скрипаля (66 лет) и его дочь Юлию (33 года) увидели в Солсбери на скамейке. Оба находились в бессознательном состоянии. Полисмен, сержант Ник Бейли, который их обнаружил и который побывал в их доме, тоже угодил потом в больницу. Общее число пострадавших от отравления неким нервно-паралитическим веществом составило больше двух десятков человек. Скрипаль и его дочь впали в больнице в кому. Состояние полицейского оценивалось на 5 марта как тяжёлое, а состояние Скрипаля и его дочери — как критическое.



Геополитическая тайна США заставит их дружить с Россией



Расследование сначала вела полиция графства Уилтшир. 7 марта «инцидент» перешёл в руки следователей контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда. В Скотланд-Ярде журналистам отказались назвать отравляющее вещество и только заметили, что отравление представляет собой «серьёзный инцидент, связанный с покушением на убийство с применением вещества нервно-паралитического действия».



Следы вещества полисмены обнаружили в пабе и в ресторане, где побывали Скрипаль и его дочь до появления у обоих симптомов отравления. Такие же симптомы были выявлены у двух десятков других жителей Солсбери: полисменов и сотрудников служб экстренной помощи.



По сведениям газеты «Telegraph», г-н Скрипаль незадолго до покушения беседовал с полисменами: высказывал опасения за свою жизнь. Британская пресса также напоминает, что близкие родственники Скрипаля умерли недавно и при необычных обстоятельствах. Жена Скрипаля умерла от рака вскорости после переезда в Великобританию (в 2012 г.). Сын экс-разведчика, Александр Скрипаль, в 2017 году умер в России якобы «от неизвестной болезни». Некоторые источники указывают на отказ печени.







Ни в семье Скрипаля, ни в некоторой части его российского окружения не верят в то, что он был британским агентом. Либо не верят в то, что он был особо ценным агентом.



«Сергей был самым большим патриотом России, которого я только видел в жизни, — сказал «Би-би-си» один из родственников Скрипаля. — Уверен, что дело против него было сфабриковано».



«Для меня вся ситуация судебного процесса была чуть ли не ударом обухом по голове. Особенной информацией он и не владел, поскольку уже не находился на военной службе, но какие-то связи в МИДе и в ГРУ у него оставались и, насколько я понимаю, эту информацию он и собирал», — отметил Олег Иванов, знакомый Скрипаля. Вотчина гамельнского крысолова



Есть и другое мнение. «Да, он не был топовым разведчиком, какими были, например, Пеньковский и Гордиевский. Но, тем не менее, это был очень важный агент для Британии, — отмечают осведомленные о деятельности Скрипаля собеседники «Би-би-си», близкие к британским спецслужбам. — Поскольку Скрипаль отвечал за кадры, он мог раскрыть имена многих агентов ГРУ по всему миру и особенно в Западной Европе».



Генерал-майор ГРУ в отставке Валерий Малеванный рассказал, что британские спецслужбы завербовали Скрипаля с помощью «медовой ловушки» (половая связь с объектом ради последующей вербовки). По словам Малеванного, по уголовному делу Скрипаля проходило двенадцать агентов, которых он сдал MI-6. Скрипаль «отдал на съедение» британцам разведчиков, с которыми работал сам и которых курировал. Вместе с тем тот же Малеванный говорит: «Он [Скрипаль] не имеет значения для иностранных спецслужб, он не секретоноситель. И для контрразведки ФСБ он тоже неинтересен».



Историк спецслужб Александр Колпакиди выдвигает версию отравления, смахивающую на конспирологическую: «Какой вред от него быть мог? Да никакого. Кому он там был нужен? Непонятно. Две версии отравления — либо подорвать позиции Путина, скомпрометировать его с помощью такого эксперимента несмертельного, либо Путин сам это сделал, чтобы поднять свой рейтинг. До этого случаев покушений на агентов, которых обменяли, не было».



Отравление Скрипаля и его дочери, а также попутное отравление полисменов и сотрудников экстренных служб стало поводом для громких заявлений британского правительства.



Глава британского МИДа Борис Джонсон в Палате общин напомнил о деле Александра Литвиненко, которого отравили в Лондоне. По словам Джонсона, Россия занимается «враждебной деятельностью». Министр пригрозил Москве новыми санкциями, если обнаружится, что Москва причастна к «инциденту». Клофелиновый спецназ



Самым громким стало неоправданно жёсткое заявление премьер-министра Терезы Мэй. Выступая перед парламентариями, она заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России.



«Сейчас ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены боевым отравляющим веществом такого типа, который производят в России. Оно относится к группе нервно-паралитических веществ под названием «Новичок», — цитирует премьера «Би-би-си».



В качестве доказательств она сослалась на мнение «экспертов в сфере обороны» из лаборатории в Портон Даун. Эти люди «идентифицировали вещество». По словам Мэй, «раньше Россия производила это вещество и могла бы произвести его снова». «…учитывая предыдущие спонсировавшиеся российским государством убийства и то, что, по нашей оценке, Россия считает некоторых перебежчиков легитимными целями для убийства, правительство пришло к выводу, что Россия с большой вероятностью ответственна за действия, направленные против Сергея Скрипаля и его дочери», — резюмировала Тереза Мэй.



И поставила не точку, но запятую: дала Кремлю время до конца вторника. До вечера 13 марта (сегодня) Москва должна «представить объяснения» по поводу инцидента. Если же заслуживающего доверия ответа не будет, отравление С. Скрипаля в Великобритании сочтут противозаконным использованием российским государством силы на британской территории.



Отвечая на реплики парламентариев о необходимости «сдерживания России», Мэй не раз повторила: ни у кого не должно быть сомнений — дальнейшие отношения с Россией по типу «как если бы ничего не случилось» невозможны. Премьер-министр выразила надежду, что российские граждане отдают себе отчёт, с каким режимом они имеют дело.



Вдобавок на дебатах в парламенте прозвучали имена Александра Литвиненко, Бориса Немцова, Сергея Магнитского, указывает радио «Свобода». За несколько часов до выступления Мэй глава комитета британского парламента по международным делам Том Тагендхат сообщил, что отравление С. Скрипаля «ужасно напоминает попытку убийства, за которым стоит государство» и что он будет удивлён, если Мэй «не укажет на Кремль». Путин обзавёлся новым оружием? Мы идём на переговоры!



В России заявлениями из Лондона были удивлены.



МИД РФ отметил, что обвинения британского премьера являются «очередной информационно-политической кампанией» и представляет собой «цирковое шоу».



«Это цирковое шоу в британском парламенте, — цитирует «Би-би-си» представительницу российского МИДа Марию Захарову. — Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Прежде чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела: про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны».



Депутат Госдумы и фигурант дела об отравлении Литвиненко Андрей Луговой считает, что за такое короткое время британцы не могли провести экспертизу вещества: «Ситуация вокруг отравления Скрипаля идёт по заранее проработанным лекалам на примере других историй. Поэтому столь поспешные заявления премьера Великобритании Терезы Мэй, особенно в отношении якобы сделанного в России нервно-паралитического вещества, как минимум безответственны».



Владимир Джабаров, первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам, заявил, что Скрипаль не мешал Москве: «России это точно сейчас не нужно было, при всех вариантах. Скрипаль нам не мешал. Он сидел там, может быть, с кем-то сотрудничал, но это уже не наш вопрос. Он не был допущен ни к нашим секретам, ни к объектам. Он не нужен был нам, вообще России».



Ситуация с отравлением прокомментировал лаконично и президент Путин.



Отвечая на вопрос корреспондента «Би-би-си» о том, причастна ли Москва к отравлению экс-полковника и его дочери в Солсбери, Путин сказал следующее: «Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать». Один пояс. Один путь. И один председатель



Ранее пресс-секретарь президента Д. Песков заявлял, что никто не обращался к Кремлю с просьбой о помощи в расследовании.



Дело Скрипаля ранее комментировал и министр иностранных дел С. Лавров. 9 марта он назвал голословными обвинения в адрес Москвы.



«Мы не слышали ни единого факта, мы только смотрим репортажи по телевидению, где с серьёзными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то ответ будет такой, который Россия запомнит навсегда. Это несерьёзно, это чистой воды пропаганда и нагнетание истерики».



Тем временем в США согласились с британским правительством и парламентом: мол, вероятно, Кремль ответственен за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сказано в специальном заявлении главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона: «Соединённые Штаты находились в контакте с нашими союзниками в Соединённом Королевстве… У нас есть полная уверенность в расследовании Великобритании и её оценке того, что Россия, вероятно, ответственна за нападение с использованием нервно-паралитического вещества, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе. Такого рода атакам — покушениям на убийство частного гражданина на земле суверенной нации — никогда не было оправдания, и мы возмущены тем, что Россия, похоже, снова этим занимается…»



Каждому, заметим, кто перерыл всю доступную информацию об «инциденте» в Солсбери, становится ясно: в деле Скрипаля и его дочери нет ни намёка на «русский след». Становится ясно и другое: «русский след» по воле политиков всплывает в Британии повсюду, где Британии не хватает доказательств. Это легко объяснить: Британия давно стала домом родным для всяких сомнительных личностей из России, которых даже иногда, разнообразия ради и в узком кругу, именуют «патриотами».



То же самое происходит с доказательствами и в США, где на русских до сих пор продолжают сыпаться обвинения во «вмешательстве в выборы». Обвиняются то хакеры, то «тролли», то «повар Путина». Однако доказательства либо «засекречены», либо сводятся к перечню каких-то заметок в «Фейсбуке».



Если западную демократию легко расшатать через какой-то «Фейсбук» или «Твиттер», то Кремлю нет надобности впутываться ни в какие жуткие отравления. И главным «враждебным» элементом для Запада является вовсе не Путин. Самый страшный враг, наверное, мистер Цукерберг.



Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище довольно давно, после состоявшегося в 2010 году обмена разведчиками между Россией и Соединёнными Штатами. Как выяснили британские журналисты, в первую очередь из газет «The Times» и «Financial Times», С. Скрипаль был агентом MI-6, связь с которым долгое время поддерживалась на испанской территории. В Испании, собственно, его и завербовал некий «торговый агент».Вербовка в MI-6 состоялась в 1995 году, когда Скрипаль служил в Испании. Скрипаль получил псевдоним Forthwith. Десять лет он снабжал британскую разведку сведениями вплоть до номеров телефонов сотрудников ГРУ. Вместе с тем его трудно назвать особо ценным кадром, как о том пишет пресса: за десятилетие работы на MI-6 агент не раскрыл имён многих русских разведчиков, действующих в западных государствах. Информация, которую он передавал MI-6, касалась скорее MI-5 (контрразведки). Скрипаль, как отмечают британские газеты, предоставлял британским разведчикам информацию в основном «о структуре и персонале» ГРУ. Сотрудники MI-6 передавала полученные сведения MI-5 и ЦРУ США.Доктора поставили господину Скрипалю диагноз «диабет», и военный разведчик отправился домой, в Москву. Это не значит, что контакты с британцами прекратились. Дело это оказалось довольно доходным.Скрипаль продолжал снабжать спецслужбу секретной информацией. «Таймс» пишет, что Скрипаль часто бывал в Испании для «поправки здоровья». Заодно он расширял контакты с MI-6 расширялись. В 2000-м году он ушёл из ГРУ. В том же году MI-6 предоставила ему дом близ Малаги, где и проходили все дальнейшие встречи. За сведения, переданные на этих встречах, экс-разведчик получал то ли по 5000, то ли по 6000 долларов, а однажды будто бы «срочно» потребовал десять тысяч. Такие суммы обычно платятся ценным агентам. Наличные Скрипаль спокойно относил в испанский банк. Испанская разведка тоже знала при Скрипаля.Также указывается, что господин Скрипаль в своей «работе» на Британию имел в виду своё личное будущее: оказывается, его занимала мысль о жизни в Великобритании.Сколько верёвочка ни вейся… В 2004 году бывшего разведчика арестовали люди из ФСБ. Его обвинили в шпионаже. Суд приговорил этого деятеля, методично продававшего Родину за доллары, к тринадцати годам заключения (статья о государственной измене).Спустя несколько лет, в 2010 году, бывшего военного разведчика российские власти выдали в США по соглашению об обмене на русских разведчиков. И после этого Скрипаль и попросил убежища в Великобритании. Поселился он в Солсбери.Солсбери он выбрал потому, что это спокойный городок, редко посещаемый туристами. Правительство Великобритании обеспечило его пенсией и «гарантиями помощи». Позднее долгосрочные визы получили Людмила, жена Скрипаля, и двое детей, Александр и Юлия. Юлия, как сообщается, позднее вернулась в Москву, но навещала отца.4 марта 2018 года самого Скрипаля (66 лет) и его дочь Юлию (33 года) увидели в Солсбери на скамейке. Оба находились в бессознательном состоянии. Полисмен, сержант Ник Бейли, который их обнаружил и который побывал в их доме, тоже угодил потом в больницу. Общее число пострадавших от отравления неким нервно-паралитическим веществом составило больше двух десятков человек. Скрипаль и его дочь впали в больнице в кому. Состояние полицейского оценивалось на 5 марта как тяжёлое, а состояние Скрипаля и его дочери — как критическое.Расследование сначала вела полиция графства Уилтшир. 7 марта «инцидент» перешёл в руки следователей контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда. В Скотланд-Ярде журналистам отказались назвать отравляющее вещество и только заметили, что отравление представляет собой «серьёзный инцидент, связанный с покушением на убийство с применением вещества нервно-паралитического действия».Следы вещества полисмены обнаружили в пабе и в ресторане, где побывали Скрипаль и его дочь до появления у обоих симптомов отравления. Такие же симптомы были выявлены у двух десятков других жителей Солсбери: полисменов и сотрудников служб экстренной помощи.По сведениям газеты «Telegraph», г-н Скрипаль незадолго до покушения беседовал с полисменами: высказывал опасения за свою жизнь. Британская пресса также напоминает, что близкие родственники Скрипаля умерли недавно и при необычных обстоятельствах. Жена Скрипаля умерла от рака вскорости после переезда в Великобританию (в 2012 г.). Сын экс-разведчика, Александр Скрипаль, в 2017 году умер в России якобы «от неизвестной болезни». Некоторые источники указывают на отказ печени.Ни в семье Скрипаля, ни в некоторой части его российского окружения не верят в то, что он был британским агентом. Либо не верят в то, что он был особо ценным агентом.«Сергей был самым большим патриотом России, которого я только видел в жизни, — сказал «Би-би-си» один из родственников Скрипаля. — Уверен, что дело против него было сфабриковано».«Для меня вся ситуация судебного процесса была чуть ли не ударом обухом по голове. Особенной информацией он и не владел, поскольку уже не находился на военной службе, но какие-то связи в МИДе и в ГРУ у него оставались и, насколько я понимаю, эту информацию он и собирал», — отметил Олег Иванов, знакомый Скрипаля.Есть и другое мнение. «Да, он не был топовым разведчиком, какими были, например, Пеньковский и Гордиевский. Но, тем не менее, это был очень важный агент для Британии, — отмечают осведомленные о деятельности Скрипаля собеседники «Би-би-си», близкие к британским спецслужбам. — Поскольку Скрипаль отвечал за кадры, он мог раскрыть имена многих агентов ГРУ по всему миру и особенно в Западной Европе».Генерал-майор ГРУ в отставке Валерий Малеванный рассказал, что британские спецслужбы завербовали Скрипаля с помощью «медовой ловушки» (половая связь с объектом ради последующей вербовки). По словам Малеванного, по уголовному делу Скрипаля проходило двенадцать агентов, которых он сдал MI-6. Скрипаль «отдал на съедение» британцам разведчиков, с которыми работал сам и которых курировал. Вместе с тем тот же Малеванный говорит: «Он [Скрипаль] не имеет значения для иностранных спецслужб, он не секретоноситель. И для контрразведки ФСБ он тоже неинтересен».Историк спецслужб Александр Колпакиди выдвигает версию отравления, смахивающую на конспирологическую: «Какой вред от него быть мог? Да никакого. Кому он там был нужен? Непонятно. Две версии отравления — либо подорвать позиции Путина, скомпрометировать его с помощью такого эксперимента несмертельного, либо Путин сам это сделал, чтобы поднять свой рейтинг. До этого случаев покушений на агентов, которых обменяли, не было».Отравление Скрипаля и его дочери, а также попутное отравление полисменов и сотрудников экстренных служб стало поводом для громких заявлений британского правительства.Глава британского МИДа Борис Джонсон в Палате общин напомнил о деле Александра Литвиненко, которого отравили в Лондоне. По словам Джонсона, Россия занимается «враждебной деятельностью». Министр пригрозил Москве новыми санкциями, если обнаружится, что Москва причастна к «инциденту».Самым громким стало неоправданно жёсткое заявление премьер-министра Терезы Мэй. Выступая перед парламентариями, она заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России.«Сейчас ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены боевым отравляющим веществом такого типа, который производят в России. Оно относится к группе нервно-паралитических веществ под названием «Новичок», — цитирует премьера «Би-би-си».В качестве доказательств она сослалась на мнение «экспертов в сфере обороны» из лаборатории в Портон Даун. Эти люди «идентифицировали вещество». По словам Мэй, «раньше Россия производила это вещество и могла бы произвести его снова». «…учитывая предыдущие спонсировавшиеся российским государством убийства и то, что, по нашей оценке, Россия считает некоторых перебежчиков легитимными целями для убийства, правительство пришло к выводу, что Россия с большой вероятностью ответственна за действия, направленные против Сергея Скрипаля и его дочери», — резюмировала Тереза Мэй.И поставила не точку, но запятую: дала Кремлю время до конца вторника. До вечера 13 марта (сегодня) Москва должна «представить объяснения» по поводу инцидента. Если же заслуживающего доверия ответа не будет, отравление С. Скрипаля в Великобритании сочтут противозаконным использованием российским государством силы на британской территории.Отвечая на реплики парламентариев о необходимости «сдерживания России», Мэй не раз повторила: ни у кого не должно быть сомнений — дальнейшие отношения с Россией по типу «как если бы ничего не случилось» невозможны. Премьер-министр выразила надежду, что российские граждане отдают себе отчёт, с каким режимом они имеют дело.Вдобавок на дебатах в парламенте прозвучали имена Александра Литвиненко, Бориса Немцова, Сергея Магнитского, указывает радио «Свобода». За несколько часов до выступления Мэй глава комитета британского парламента по международным делам Том Тагендхат сообщил, что отравление С. Скрипаля «ужасно напоминает попытку убийства, за которым стоит государство» и что он будет удивлён, если Мэй «не укажет на Кремль».В России заявлениями из Лондона были удивлены.МИД РФ отметил, что обвинения британского премьера являются «очередной информационно-политической кампанией» и представляет собой «цирковое шоу».«Это цирковое шоу в британском парламенте, — цитирует «Би-би-си» представительницу российского МИДа Марию Захарову. — Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Прежде чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела: про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны».Депутат Госдумы и фигурант дела об отравлении Литвиненко Андрей Луговой считает, что за такое короткое время британцы не могли провести экспертизу вещества: «Ситуация вокруг отравления Скрипаля идёт по заранее проработанным лекалам на примере других историй. Поэтому столь поспешные заявления премьера Великобритании Терезы Мэй, особенно в отношении якобы сделанного в России нервно-паралитического вещества, как минимум безответственны».Владимир Джабаров, первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам, заявил, что Скрипаль не мешал Москве: «России это точно сейчас не нужно было, при всех вариантах. Скрипаль нам не мешал. Он сидел там, может быть, с кем-то сотрудничал, но это уже не наш вопрос. Он не был допущен ни к нашим секретам, ни к объектам. Он не нужен был нам, вообще России».Ситуация с отравлением прокомментировал лаконично и президент Путин.Отвечая на вопрос корреспондента «Би-би-си» о том, причастна ли Москва к отравлению экс-полковника и его дочери в Солсбери, Путин сказал следующее: «Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать».Ранее пресс-секретарь президента Д. Песков заявлял, что никто не обращался к Кремлю с просьбой о помощи в расследовании.Дело Скрипаля ранее комментировал и министр иностранных дел С. Лавров. 9 марта он назвал голословными обвинения в адрес Москвы.Тем временем в США согласились с британским правительством и парламентом: мол, вероятно, Кремль ответственен за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сказано в специальном заявлении главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона: «Соединённые Штаты находились в контакте с нашими союзниками в Соединённом Королевстве… У нас есть полная уверенность в расследовании Великобритании и её оценке того, что Россия, вероятно, ответственна за нападение с использованием нервно-паралитического вещества, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе. Такого рода атакам — покушениям на убийство частного гражданина на земле суверенной нации — никогда не было оправдания, и мы возмущены тем, что Россия, похоже, снова этим занимается…»Каждому, заметим, кто перерыл всю доступную информацию об «инциденте» в Солсбери, становится ясно: в деле Скрипаля и его дочери нет ни намёка на «русский след». Становится ясно и другое: «русский след» по воле политиков всплывает в Британии повсюду, где Британии не хватает доказательств. Это легко объяснить: Британия давно стала домом родным для всяких сомнительных личностей из России, которых даже иногда, разнообразия ради и в узком кругу, именуют «патриотами».То же самое происходит с доказательствами и в США, где на русских до сих пор продолжают сыпаться обвинения во «вмешательстве в выборы». Обвиняются то хакеры, то «тролли», то «повар Путина». Однако доказательства либо «засекречены», либо сводятся к перечню каких-то заметок в «Фейсбуке».Если западную демократию легко расшатать через какой-то «Фейсбук» или «Твиттер», то Кремлю нет надобности впутываться ни в какие жуткие отравления. И главным «враждебным» элементом для Запада является вовсе не Путин. Самый страшный враг, наверное, мистер Цукерберг. Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 124 Источник Похожие новости Золотая рыбка, «харрасмент позорный» и «коктейль Молотова – Риббентропа» Клофелиновый спецназ Путин обзавёлся новым оружием? Мы идём на переговоры!

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