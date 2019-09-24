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Горькая, но эффективная защита от рака груди: доказано пуэрториканками, подтверждено учеными
24 сентября 2019, 11:24 • 121 • В мире
Американские ученые вместе со своими пуэрториканскими коллегами выяснили, что лук и чеснок могут эффективно защитить от рака груди. Они выяснили, что у пуэрториканок, которые едят соус софрито, на 67 процентов снижен риск развития рака груди. В состав соуса входят горькие, но, как выяснили ученые, эффективные "защитники" — лук и чеснок.
Результаты совместного исследования американских ученых из Университета Буффало и их коллег из Университета Пуэрто-Рико были опубликованы в журнале Nutrition and Cancer. В частности, там говорится об эффективной, хоть и горькой на вкус защите от рака груди.
Речь идет о чесноке и луке, которые при регулярном употреблении позволяют снизить риск развития данного вида онкологического заболевания.
Исследователи отметили, что пуэрториканки с удовольствием едят соус софрито. Это острый соус, в состав которого входят не только приправы, но также лук и чеснок. Ученые отмечают, что при этом у пуэрториканок, употребляющих в еду данный соус, на 67 процентов снижен риск развития рака груди.
Исследователи связывают защитные свойства этих ингредиентов с тем, что и в луке, и в чесноке много флавоноидов, а также сераорганических соединений, которые отличаются своими антиканцерогенными свойствами.
К слову, ранее учеными уже было доказано, что чеснок содержит аллицин, который обладает противораковыми свойствами.
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