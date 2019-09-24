Горькая, но эффективная защита от рака груди: доказано пуэрториканками, подтверждено учеными

Результаты совместного исследования американских ученых из Университета Буффало и их коллег из Университета Пуэрто-Рико были опубликованы в журнале Nutrition and Cancer. В частности, там говорится об эффективной, хоть и горькой на вкус защите от рака груди.

Речь идет о чесноке и луке, которые при регулярном употреблении позволяют снизить риск развития данного вида онкологического заболевания.

Исследователи отметили, что пуэрториканки с удовольствием едят соус софрито. Это острый соус, в состав которого входят не только приправы, но также лук и чеснок. Ученые отмечают, что при этом у пуэрториканок, употребляющих в еду данный соус, на 67 процентов снижен риск развития рака груди.

Исследователи связывают защитные свойства этих ингредиентов с тем, что и в луке, и в чесноке много флавоноидов, а также сераорганических соединений, которые отличаются своими антиканцерогенными свойствами.

К слову, ранее учеными уже было доказано, что чеснок содержит аллицин, который обладает противораковыми свойствами.