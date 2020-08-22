Горгадзе доходчиво объяснил Собчак, что значит - "перед законом все равны"

Телеведущая Ксения Собчак обрушилась на адвоката Шоту Горгадзе из-за того, что он указал на двойные стандарты в отношении оппозиционера Алексея Навального и обычных граждан России. Юристу нашлось, чем ответить "светской львице".

Собчак заявила, что находящемуся под подпиской о невыезде Навальному можно лететь на лечение в Германию, потому что "каждый имеет право на получение лучшей медицинской помощи". Телеведущая добавила, что люди, находящиеся в аналогичной ситуации, якобы тоже могут рассчитывать на подобное.

Горгадзе поспешил снять со "светской львицы" её розовые очки и разъяснил смысл постулата "перед законом все равны". Он напомнил, что Навальный, будучи привлечённым к уголовной ответственности, находится на подписке о невыезде, вопрос его выезда за пределы России решается следственными органами, а если дело уже передано в суд, то непосредственно судьей.

Не врачами, не Вами, не Кирой Ярмыш и не Кремлём, а обычным рядовым судьей! Как, впрочем, и факт полёта в Томск мог бы состояться лишь при наличии разрешения суда на этот конкретный вылет, - написал Горгадзе в своём Telegram-канале.

Он добавил, что целиком поддерживает более милостивое отношение к подозреваемым. Но в отношении всех, а не только в отношении "священной оппозиционной коровы".