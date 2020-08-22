Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "рево...
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукаше...
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о ...
Главный военный разведчик Кирилл Буданов взялся за дело – садист, собственноручн...
Главная / Политика

Горгадзе доходчиво объяснил Собчак, что значит - "перед законом все равны"

22 августа 2020, 13:30  •  133 • Политика
Адвокат Шота Горгадзе "разжевал" для Ксении Собчак смысл принципа "перед законом все равны" на примере оппозиционера Алексея Навального, которому "прощаются все грехи в отношении Уголовного кодекса".
Телеведущая Ксения Собчак обрушилась на адвоката Шоту Горгадзе из-за того, что он указал на двойные стандарты в отношении оппозиционера Алексея Навального и обычных граждан России. Юристу нашлось, чем ответить "светской львице".
Собчак заявила, что находящемуся под подпиской о невыезде Навальному можно лететь на лечение в Германию, потому что "каждый имеет право на получение лучшей медицинской помощи". Телеведущая добавила, что люди, находящиеся в аналогичной ситуации, якобы тоже могут рассчитывать на подобное.
Горгадзе поспешил снять со "светской львицы" её розовые очки и разъяснил смысл постулата "перед законом все равны". Он напомнил, что Навальный, будучи привлечённым к уголовной ответственности, находится на подписке о невыезде, вопрос его выезда за пределы России решается следственными органами, а если дело уже передано в суд, то непосредственно судьей.
Не врачами, не Вами, не Кирой Ярмыш и не Кремлём, а обычным рядовым судьей! Как, впрочем, и факт полёта в Томск мог бы состояться лишь при наличии разрешения суда на этот конкретный вылет, - написал Горгадзе в своём Telegram-канале.
Он добавил, что целиком поддерживает более милостивое отношение к подозреваемым. Но в отношении всех, а не только в отношении "священной оппозиционной коровы".
В этом был смысл моего поста. Разжевал? - поинтересовался адвокат у Собчак.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
22 августа 2020, 04:20
"Посмотрите на следующие страны…" Политолог показал протестующим будущее Белоруссии при Тихановской
22 августа 2020, 00:40
"Сначала я помогу с "жёлтыми жилетами": Лукашенко отплатил Макрону его же монетой
22 августа 2020, 08:00
Соратница Тихановской не выдержала испытания "как у Лукашенко" и улизнула с митинга
22 августа 2020, 04:20
Путину обрывают телефон из-за Белоруссии. На этот раз звонили из Финляндии
22 августа 2020, 00:40
Письмо Путину помогло? "Отравленного" Навального отпустили в Германию
22 августа 2020, 11:40
"И эти люди Белоруссией управлять будут?": Слова Тихановской о Крыме взбесили Сатановского
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 августа 2020, 04:20
"Посмотрите на следующие страны…" Политолог показал протестующим будущее Бе...
22 августа 2020, 00:40
Российский рейс "в интересах МВД Беларуси" не пустили в страну
22 августа 2020, 00:40
"Сначала я помогу с "жёлтыми жилетами": Лукашенко отплатил Макрону его...
22 августа 2020, 08:00
Соратница Тихановской не выдержала испытания "как у Лукашенко" и улизнула с...
22 августа 2020, 04:20
Путину обрывают телефон из-за Белоруссии. На этот раз звонили из Финляндии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 августа 2020, 17:15
Чем Путин абсолютно удивил Лукашенко в разговоре? Признание из первых рук
19 августа 2020, 23:10
"Самолёт ФСБ" пробыл в Минске 1,5 часа. Чтобы не допустить "сакральной жертвы"
16 августа 2020, 03:30
"Пока прошу": Лукашенко поставил жёсткое условие провокаторам за травлю силовиков
15 августа 2020, 23:50
"Украинский вариант" по-белорусски: Кедми указал на "московскую ловушку" для Запада
19 августа 2020, 00:15
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
16 августа 2020, 19:05
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал Михеев
15 августа 2020, 18:20
"Путин, помоги!": Лукашенко дал тонкий намёк на истинную цель провокаторов в Белоруссии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.