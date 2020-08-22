|
Горгадзе доходчиво объяснил Собчак, что значит - "перед законом все равны"
22 августа 2020, 13:30 • 133 • Политика
Адвокат Шота Горгадзе "разжевал" для Ксении Собчак смысл принципа "перед законом все равны" на примере оппозиционера Алексея Навального, которому "прощаются все грехи в отношении Уголовного кодекса".
Телеведущая Ксения Собчак обрушилась на адвоката Шоту Горгадзе из-за того, что он указал на двойные стандарты в отношении оппозиционера Алексея Навального и обычных граждан России. Юристу нашлось, чем ответить "светской львице".
Собчак заявила, что находящемуся под подпиской о невыезде Навальному можно лететь на лечение в Германию, потому что "каждый имеет право на получение лучшей медицинской помощи". Телеведущая добавила, что люди, находящиеся в аналогичной ситуации, якобы тоже могут рассчитывать на подобное.
Горгадзе поспешил снять со "светской львицы" её розовые очки и разъяснил смысл постулата "перед законом все равны". Он напомнил, что Навальный, будучи привлечённым к уголовной ответственности, находится на подписке о невыезде, вопрос его выезда за пределы России решается следственными органами, а если дело уже передано в суд, то непосредственно судьей.
Он добавил, что целиком поддерживает более милостивое отношение к подозреваемым. Но в отношении всех, а не только в отношении "священной оппозиционной коровы".
133
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 августа 2020, 17:15
|
19 августа 2020, 23:10
|
16 августа 2020, 03:30
|
15 августа 2020, 23:50
|
19 августа 2020, 00:15
|
16 августа 2020, 19:05
|
15 августа 2020, 18:20