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Горе-вояки

16 января 2019, 16:54  •  101 • Карикатуры

Вероятность начала войны между Россией и Украиной минимальна, заявил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан.

© Виталий Подвицкий

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