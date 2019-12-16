Горе с умом

Взрывной рост стоимости услуг ЖКХ не за горами. Причиной тому – внедрение «умных» счётчиков. Пока что окончательное решение вопроса приостановлено. Похоже, всё дело лишь в том, что в кабмине пока думают над созданием «красивой упаковки» для этой горькой пилюли.

Публичное беспокойство о затягивании введения «умных» счётчиков внезапно проявили в Совете Федерации. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко прямо-таки негодовала, требуя привлечь к ответственности министра энергетики Александра Новака. Дескать, вот он – главный виновник, срывающий реформирование отечественного ЖКХ! «Ничего не делается Министерством энергетики РФ, вообще ничего. Я полагаю, что в данном случае министр должен получить административное наказание, потому что он был у нас на совещании, он со всем соглашался, мы долго искали компромиссы в этом вопросе, мы их нашли – закон приняли, а дальше – тишина», – заявила Матвиенко на недавнем совещании со статс-секретарями – замруководителей федеральных органов исполнительной власти.

С чего вдруг такая забота? Вступление закона об «умных» счётчиках запланировано аж на лето 2020 года, а в Совете Федерации уже столько переживаний. Скорее всего причина в том, что, как ранее подсчитали в Минэкономразвития, замена всех счётчиков электроэнергии на «умные» обойдётся гарантирующим поставщикам в 509 млрд рублей, а сетевым компаниям – в 599 млрд рублей. Самим им тратиться не хочется, а потому деньги на замену предполагается взять у граждан-потребителей.

Фейк эффективности

Ещё в 2018 году президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране предполагается внед­рение интеллектуальной системы учёта электроэнергии. Это нововведение стало очевидным продолжением модной у чиновников темы повышения энергоэффективности. «На самом же деле это обычный фейк, раздутый до размеров государственных решений под лобби производителей приборов учёта. Это один в один та же схема, которая была с энергоэффективными лампочками, – рассуждает лидер партии «СтопЖКХ» Сергей Креков. – Помните, кричали, что надо запретить обычные лампы накаливания, а оставить только энергоэффективные. Запретили и оставили условно три завода, которые теперь делают лампочки. Вот и подумайте, кто там акционеры и кому это выгодно».

Историю с установкой «умных» счётчиков на электроэнергию, похоже, решили провернуть немного хитрее. Формально установку новых счётчиков на электроэнергию должны будут оплатить ресурсные компании. Но это только формально. Дело в том, что затраты, связанные с покупкой, установкой и монтажом счётчиков, должны будут компенсироваться в тарифе. То есть заплатят за всё граждане. Однако возникла загвоздка.

«Существует предельный индекс роста тарифов, который уже утверждён. Все возможности, которые сегодня можно было потратить на увеличение тарифов в рамках себестоимости, уже потрачены, – говорит Сергей Креков. – Если в тариф заложить ещё и компенсацию за счётчики, то, думаю, мы получим рост тарифов ещё в 3–4 раза уже от тех величин, которые они заложили на следующий год».

Закономерно возникает вопрос: а что же это за такие «умные» и энергоэффективные счётчики, расходы на которые надо ещё и компенсировать в тарифе? Ведь если речь идёт об энергоэффективности, то в идеале ресурсные организации должны были бы сиять от счастья от открывающейся возможности сэкономить. Но на деле всё не так просто.

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За «умным» глаз да глаз

Весь «ум» нового счётчика, по сути, заключается в том, что гражданам больше не нужно будет снимать с него показания – он будет передавать их автоматически. Понятно, что взрывной экономической выгоды ресурсникам это не сулит. Именно поэтому и идёт речь о том, чтобы за счётчики заплатили сами потребители. Впрочем, в процессе эксплуатации «умных» счётчиков могут открыться новые поистине неисчерпаемые возможности для коррупции.

Показательный пример – продолжающаяся установка «умных» счётчиков на газ, ныне полным ходом идущая в коттеджных посёлках Подмосковья, а также во всех газифицированных многоквартирных новостройках Московского региона. Установка новых газовых счётчиков изначально была переложена на плечи потребителя – за аппарат приходится платить 10–12 тыс. рублей. Но это ещё не всё. Новые, продвинутые счётчики – это, по сути, не простой прибор учёта, а сложный гаджет с программным обеспечением и сим-картой. И если на вашем счету закончились деньги или платёж по техническим причинам не поступил вовремя, подача газа автоматически перекрывается. При этом выловить ошибки в расчётах или начислениях при такой системе и уж тем более оспорить их практически невозможно.

«Там даже ничего «подкручивать» не надо. В программе просто кое-что меняете. Возможностей оспорить никаких нет – вам дадут распечатку и скажут, что вы потребили столько-то», – констатирует Сергей Креков. Потому эксперты говорят, что неплохо бы «умный» счётчик задуб­лировать счётчиком старого образца. Доказать у вас вряд ли что получится, но хотя бы будете знать, сколько вы переплачиваете.