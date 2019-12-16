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Горе с умом

16 декабря 2019, 11:09  •  97 • Аналитика
Взрывной рост стоимости услуг ЖКХ не за горами. Причиной тому – внедрение «умных» счётчиков. Пока что окончательное решение вопроса приостановлено. Похоже, всё дело лишь в том, что в кабмине пока думают над созданием «красивой упаковки» для этой горькой пилюли.
Публичное беспокойство о затягивании введения «умных» счётчиков внезапно проявили в Совете Федерации. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко прямо-таки негодовала, требуя привлечь к ответственности министра энергетики Александра Новака. Дескать, вот он – главный виновник, срывающий реформирование отечественного ЖКХ! «Ничего не делается Министерством энергетики РФ, вообще ничего. Я полагаю, что в данном случае министр должен получить административное наказание, потому что он был у нас на совещании, он со всем соглашался, мы долго искали компромиссы в этом вопросе, мы их нашли – закон приняли, а дальше – тишина», – заявила Матвиенко на недавнем совещании со статс-секретарями – замруководителей федеральных органов исполнительной власти.
С чего вдруг такая забота? Вступление закона об «умных» счётчиках запланировано аж на лето 2020 года, а в Совете Федерации уже столько переживаний. Скорее всего причина в том, что, как ранее подсчитали в Минэкономразвития, замена всех счётчиков электроэнергии на «умные» обойдётся гарантирующим поставщикам в 509 млрд рублей, а сетевым компаниям – в 599 млрд рублей. Самим им тратиться не хочется, а потому деньги на замену предполагается взять у граждан-потребителей.
Фейк эффективности
Ещё в 2018 году президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране предполагается внед­рение интеллектуальной системы учёта электроэнергии. Это нововведение стало очевидным продолжением модной у чиновников темы повышения энергоэффективности. «На самом же деле это обычный фейк, раздутый до размеров государственных решений под лобби производителей приборов учёта. Это один в один та же схема, которая была с энергоэффективными лампочками, – рассуждает лидер партии «СтопЖКХ» Сергей Креков. – Помните, кричали, что надо запретить обычные лампы накаливания, а оставить только энергоэффективные. Запретили и оставили условно три завода, которые теперь делают лампочки. Вот и подумайте, кто там акционеры и кому это выгодно».
Историю с установкой «умных» счётчиков на электроэнергию, похоже, решили провернуть немного хитрее. Формально установку новых счётчиков на электроэнергию должны будут оплатить ресурсные компании. Но это только формально. Дело в том, что затраты, связанные с покупкой, установкой и монтажом счётчиков, должны будут компенсироваться в тарифе. То есть заплатят за всё граждане. Однако возникла загвоздка.
«Существует предельный индекс роста тарифов, который уже утверждён. Все возможности, которые сегодня можно было потратить на увеличение тарифов в рамках себестоимости, уже потрачены, – говорит Сергей Креков. – Если в тариф заложить ещё и компенсацию за счётчики, то, думаю, мы получим рост тарифов ещё в 3–4 раза уже от тех величин, которые они заложили на следующий год».
Закономерно возникает вопрос: а что же это за такие «умные» и энергоэффективные счётчики, расходы на которые надо ещё и компенсировать в тарифе? Ведь если речь идёт об энергоэффективности, то в идеале ресурсные организации должны были бы сиять от счастья от открывающейся возможности сэкономить. Но на деле всё не так просто.
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За «умным» глаз да глаз
Весь «ум» нового счётчика, по сути, заключается в том, что гражданам больше не нужно будет снимать с него показания – он будет передавать их автоматически. Понятно, что взрывной экономической выгоды ресурсникам это не сулит. Именно поэтому и идёт речь о том, чтобы за счётчики заплатили сами потребители. Впрочем, в процессе эксплуатации «умных» счётчиков могут открыться новые поистине неисчерпаемые возможности для коррупции.
Показательный пример – продолжающаяся установка «умных» счётчиков на газ, ныне полным ходом идущая в коттеджных посёлках Подмосковья, а также во всех газифицированных многоквартирных новостройках Московского региона. Установка новых газовых счётчиков изначально была переложена на плечи потребителя – за аппарат приходится платить 10–12 тыс. рублей. Но это ещё не всё. Новые, продвинутые счётчики – это, по сути, не простой прибор учёта, а сложный гаджет с программным обеспечением и сим-картой. И если на вашем счету закончились деньги или платёж по техническим причинам не поступил вовремя, подача газа автоматически перекрывается. При этом выловить ошибки в расчётах или начислениях при такой системе и уж тем более оспорить их практически невозможно.
«Там даже ничего «подкручивать» не надо. В программе просто кое-что меняете. Возможностей оспорить никаких нет – вам дадут распечатку и скажут, что вы потребили столько-то», – констатирует Сергей Креков. Потому эксперты говорят, что неплохо бы «умный» счётчик задуб­лировать счётчиком старого образца. Доказать у вас вряд ли что получится, но хотя бы будете знать, сколько вы переплачиваете.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Эталонное подорожание
Понижение тарифов тормозят чиновники и энергетики
Ещё одно нововведение, которое должно было вступить в силу в будущем году, – введение так называемых эталонных тарифов. Изначальная задумка хороша. Предполагалось, что эталонные тарифы помогут покончить с ситуацией, когда цены на услуги ЖКХ в соседних регионах отличаются чуть ли не в 54 раза.
В Минстрое проект постановления правительства об утверждении таких тарифов пока не согласовали. «В отсутствие предварительной оценки уровня эталонных значений затрат по регионам, позволяющей достоверно определить сроки перехода субъектов РФ на метод эталонных расходов, принятие указанного проекта постановления Минстрой считает преждевременным», – оправдались в ведомстве.
На самом деле, считают эксперты, эталонные тарифы сегодня невыгодны для ресурсников, поскольку их введение может привести к снижению (!) тарифов ЖКХ. Речь идёт в первую очередь о тарифах на тепловую энергию, у поставщиков которой может произойти кратное падение доходов, считают эксперты. Причина: при подсчёте эталонных тарифов на тепло за основу расчётов будут браться цены на газ.
Впрочем, недавний запуск «Силы Сибири» призван исправить это «недоразумение». Новый газопровод не только принесёт газ в 350 населённых пунктов Амурской области, но и столь желаемое ресурсниками повышение цен. Например, уже с 1 июля 2020 года рост тарифов на газ анонсирован в Благовещенске, Архаринском и Зейском районах. Как только цены на газ вырастут достаточно, можно будет и о введении эталонных тарифов подумать.
Яркой иллюстрацией того, как введение эталонных тарифов могло бы быть выгодно жителям и невыгодно тепловикам, служит история в Улан-Удэ. Там с 2011 года ТГК-14 начало явочным порядком срезать батареи жителям, у которых имелась задолженность по оплате отопления. Здесь надо сделать важное пояснение: конфликт с жителями у ТГК-14 произошёл по причине перебоев с отоплением. В конце концов некоторым жителям надоело постоянно бодаться с поставщиком ресурсов и они решили отказаться от батарей.
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«У меня солнечная и тёплая квартира, и когда батареи отрезали, я не почувствовала особой разницы, зимой включала один обогреватель. Что касается батарей и стояков отопления, то я их заизолировала. Экономия выходила значительная», – поделилась личным опытом жительница города Татьяна Ковалёва.
По информации региональных СМИ, владельцы просторных квартир площадью до 120 квадратных метров в итоге экономили до 80 тыс. рублей на оплате отопления.
Практика отказа от услуг ТГК-14 в результате стала массовой, и по состоянию на 2016 год собственники более 4 тыс. квартир предпочитали отапливать своё жильё не батареями, но электрообогревателями. Примечательно, что тепловики, почуяв неладное, начали снова начислять оплату даже жителям тех квартир, в которых сами же демонтировали батареи.

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