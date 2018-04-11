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Горе от ума
11 апреля 2018, 21:24 • 108 • Карикатуры
Президент США Дональд Трамп заявил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, ракеты будут "хорошие, новые и "умные".
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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