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"Гордый Пашинян": в Армении сделали выводы о причинах потери Карабаха

19 ноября 2020, 13:40  •  233 • Политика
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Попытка отдалиться от России привела к печальным последствиям
Ереван проиграл в войне с Баку и отдал часть Нагорного Карабаха Азербайджану, поскольку армянские власти в предыдущие годы усердно занимались разжиганием русофобии. К таким выводам приходят жители Армении, осмысливая последние события.
Некоторые армяне винят Москву за то, что она сразу не выставила военных в помощь Еревану. Но другие им возражают. По их мнению, премьер Никол Пашинян с первых минут у власти начал уничтожать отношения с РФ.
"С чего это Россия нам должна? Наша власть два года подряд вела себя омерзительно, выпендриваясь перед европейскими хозяевами, изображая независимость",
– удивляется известный армянский КВН-щик Армен Григорян. Инженер из Еревана Алла Акопян в интервью "КП" напомнила, как Пашинян даже не встретил президента РФ Владимира Путина у лестницы, хотя лидеров других стран встречал с подобострастием. Как в посольство РФ летели сапоги, как безнаказанно на улицах армянских городов жгли российские флаги. Такое "позорное неуважение" жительница Еревана считает "мерзким". Но за это армянское правительство и поплатилось.
Еще большее возмущение армян вызвало известие, что Москве удалось склонить Баку к перемирию, когда в город Шуши еще не вошли азербайджанские солдаты, но в Ереване не согласились.
"Наш Пашинян – гордый. Отказался", – негодуют армяне, подчеркивая, что от народа все эти перипетии усиленно скрывались, а в итоге мир заключили на еще более невыгодных для Армении условиях.
Соглашение об урегулировании в Нагорном Карабахе было подписано лидерами России, Армении и Азербайджана в ночь с 9 на 10 ноября. Баку получил контроль над частью территории. В интернете появляются видеоролики о том, что творят азербайджанские военные в Карабахе.

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