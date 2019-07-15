«Гордыня, обусловленная статусом сверхдержавы»: в США изучили причины неудач американских войск в Афганистане

Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) выпустил доклад, посвящённый «бесконечной войне» в Афганистане. В документе утверждается, что США увязли в «затяжном и затратном конфликте, исход которого до сих пор не ясен». Причина — неспособность военных «связывать поставленные цели с требующимися усилиями», игнорирование истории страны, её культурных особенностей, а также пренебрежение советским опытом пребывания в республике. По мнению автора доклада, офицера корпуса Морской пехоты, США зашли в Афганистане в тупик. Эксперты считают, что американцы действительно допустили множество ошибок из-за своего стремления остаться в стране и создать там «плацдарм против России, Китая и Ирана».

Один из наиболее влиятельных американских аналитических центров — Центр стратегических и международных исследований (CSIS) выпустил доклад об ошибках военного планирования США, которые привели к втягиванию Соединённых Штатов в затяжной конфликт в Афганистане. Автором исследования выступил полковник Морской пехоты США в отставке Марк Кансиан. Он служил во Вьетнаме и принимал участие в операции «Буря в пустыне», а также работал в Пентагоне.

В документе, озаглавленном «Расскажите, чем это кончится: военное консультирование, стратегические цели и «бесконечная война» в Афганистане», отмечается, что главная задача подготовки этого аналитического материала не столько дать совет, как выиграть войну, подобную той, что была в Афганистане, сколько дать американским военным возможность оценить, стоит ли ввязываться в такие конфликты в будущем.

Самомнение и невежество

7 октября 2001 года Соединённые Штаты начали военную операцию в Афганистане. По прошествии почти полных 18 лет американские военные всё ещё находятся в этой стране. По мнению эксперта CSIS, уже на самом первом этапе была допущена фатальная ошибка.

Несмотря на заявления политиков о необходимости уничтожения «Аль-Каиды»* и ответа на теракты 11 сентября, военные США не очень понимали, какие цели преследуют и как долго им придётся задержаться в этой стране.

«Нет свидетельств, которые указывали бы на то, что на высшем уровне когда-либо обсуждалась связь между желаемыми конечными результатами и необходимыми для их достижения усилиями. Вследствие отсутствия таких обсуждений, а также нежелания или неспособности военных связывать поставленные цели с требующимися усилиями США увязли в затяжном и затратном конфликте, исход которого до сих пор не ясен», — подчёркивается в докладе CSIS.

По словам автора, изначально американцы вторгались в Афганистан, намереваясь предотвратить возможность базирования на его территории террористов. Однако очень быстро администрация Джорджа Буша — младшего решила заняться выстраиванием афганской государственности по западной модели. При этом абсолютно не принималась в расчёт возможная негативная реакция местного населения, особенности афганского общества, состоящего из множества народностей, племён и кланов.

«Неспособность вооружённых сил США правильно оценить продолжительность и интенсивность конфликта в Афганистане объясняется множеством причин. При этом значительным образом сказалась гордыня, обусловленная статусом сверхдержавы, обладающей военным превосходством», — подчёркивается в докладе.

Военные, а также высокопоставленные гражданские чиновники США полагали, что «ограничения, с которыми приходилось иметь дело другим странам, не будут касаться единственной в мире сверхдержавы», считает американский эксперт. Однако, по его словам, «они трагическим образом заблуждались».

Афганские силы безопасности в аэропорту Кундуза

Reuters

© Omar Sobhani

По словам аналитика CSIS, действия Соединённых Штатов отличались безразличием «к тому, что ценности других стран могут отличаться от наших» и абсолютным незнанием истории Афганистана, например, войны, которую вела там Великобритания в XIX веке. Также автора удивляет «игнорирование советского опыта». В последнем случае значительную роль сыграли соображения идеологического характера.

«Американские аналитики считали, что различия между оккупацией силами СССР и аналогичными действиями коалиции носили фундаментальный характер: они были захватчиками, а мы освободителями; они несли с собой чуждую коммунистическую идеологию, а мы — общечеловеческие ценности; они действовали с необычайной жестокостью, а мы шли на многое ради защиты мирного населения», — отмечает эксперт.

В результате американцам пришлось учиться не на чужих, а на собственных ошибках.

По мнению полковника Марка Кансиана, пример Афганистана показывает, что американским военным не хватает знания военной истории, существуют серьёзные проблемы со стратегическим мышлением и коммуникацией между военными и гражданскими, а ряд внутренних документов Пентагона по ведению антипартизанской войны требует серьёзной переработки.

«В лучшем случае тупик»

«Американцы начали операцию в Афганистане в 2001 году и до сих пор никаких успехов добиться не смогли, — отметил в разговоре с RT военный эксперт Иван Коновалов. — И это было очевидно с самого начала. Проблемы Афганистана разрешить силовым образом невозможно. В своё время это поняли и мы, и британцы, но американцы почему-то решили, что способны всё решить бомбардировками и наземными операциями. Но не смогли».

По мнению полковника Кансиана, текущую ситуацию в Афганистане можно описать «в лучшем случае как тупик». Автор отмечает: постоянные заявления командующих США в этой стране о том, что они добились «прогресса», давно уже стали предметом насмешек со стороны рядового и офицерского состава. Кроме того, поддержание военного присутствия ложится тяжёлым бременем на плечи американских налогоплательщиков. За 18 лет США потратили на военные нужды в Афганистане $737 млрд. Ещё $44 млрд были израсходованы на программы по линии Госдепартамента. Афганская война также стоила США жизни 2418 человек, отмечает американский эксперт. Мирных жителей, согласно цитируемым им данным, погибло в разы больше — более 34 тыс.

Однако за последние три года стратегическая ситуация почти не меняется. «Талибан»**, главный противник американцев, сохраняет контроль над значительной частью территории страны. Более того, наблюдается рост числа районов, где власть центрального правительства оспаривают повстанцы.

При этом отмечается серьёзная усталость от войны американского общества. Как признаётся в докладе, американцы обычно дают властям три года на достижение ощутимых результатов в войне, после чего поддержка и вовлечение в конфликт падают и встаёт вопрос о выводе войск.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о такой возможности, а 1 июля 2019 года в интервью Fox News сообщил, что сократил численность американских войск в Афганистане почти вдвое — с 16 до 9 тыс. человек. По мнению американского лидера, США должны полностью вывести из этой страны военных, но оставить «сильную разведку».

Ранее администрация Трампа инициировала мирные переговоры с талибами. 9 июля в столице Катара Дохе завершился их второй раунд. По итогам переговоров представитель «Талибана» Шер Мохаммад Аббас Станикзай сообщил о том, что был составлен черновик мирного соглашения с США. Традиционно в качестве главного условия талибы выдвигают вывод из страны иностранных войск.

Афганские талибы

Reuters

В свою очередь, спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад заявил, что американцы могут подписать мирное соглашение с талибами уже до сентября текущего года.

«Если талибы уже говорят, что готов черновик, значит, переговоры близки к завершению, — заявил в беседе с RT эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров. — По итогам переговоров вполне может быть подписано мирное соглашение».

Спорные итоги

Однако ряд опрошенных RT аналитиков считают, что американские эксперты сгущают краски, настолько негативно оценивая военный опыт США в Афганистане. По мнению эксперта, Вашингтон понёс куда меньший ущерб, чем жители республики и Россия.

«Для афганцев вторжение США стоило многих тысяч погибших, для нас это обошлось огромным количеством погибших от наркотиков, производство которых выросло за это время. США же худо-бедно взяли под контроль стратегически важную страну», — отметил в разговоре с RT директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

F16 на авиабазе Баграм

AFP

© Bonny Schoonakker

В свою очередь, Дмитрий Верхотуров считает, что «Афганистан стал для американцев полигоном», где вооружённые силы Соединённых Штатов оттачивали свою боевую выучку. Поэтому, как полагает эксперт, в дальнейшем «американцы вряд ли откажутся от методики интервенции, поскольку уже отработали её в целом ряде таких конфликтов».

Однако ведущий эксперт Центра военно-политических исследований Михаил Александров согласен с выводами CSIS.

«Это очень грамотный анализ. США действительно не учли опыт советского ввода войск в Афганистан, — подчеркнул в интервью RT Александров. — США пришли туда с целью разгрома «Аль-Каиды», которую тогда укрывал «Талибан». Когда задача была выполнена, им нужно было сразу выводить войска. Но вместо этого они решили воспользоваться ситуацией, чтобы создать там военный плацдарм против России, Китая и Ирана. США решили там остаться, поменять правительство, ввести демократические выборы, создать фактически западную систему управления, но она там не работает. А движение «Талибан» крепнет год от года и ведёт с американцами войну вполне успешно».

Поэтому, по мнению эксперта, Вашингтону вряд ли удастся добиться от талибов согласия на американское присутствие в Афганистане.

«США думают, что обманут «Талибан», но это у них вряд ли получится. «Талибан» будет настаивать на своём до полного вывода войск США из Афганистана», — убеждён Александров.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.