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Гордума Екатеринбурга отменила прямые выборы главы города

25 мая 2018, 11:09  •  72 • Политика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Депутаты Гордумы Екатеринбурга в пятницу на внеочередном заседании внесли в городской Устав города поправки, отменяющие прямые выборы главы города, передает корреспондент ТАСС.

За данное решение проголосовал 31 депутат, один - против. Ранее Гордума приняла отставку мэра Екатеринбурга, председателя городского парламента Евгения Ройзмана.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Гордумы, принять поправки было необходимо, чтобы привести Устав города в соответствие с областным законодательством.

Согласно принятым поправкам, главу города теперь будут избирать депутаты из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Нынешняя система, при которой глава города выполнял обязанности председателя Гордумы, а глава администрации решал хозяйственные вопросы, упраздняется.

"Временно возложить исполнение полномочий главы города Екатеринбурга - председателя Екатеринбургской городской Думы на Тестова Виктора Николаевича, то есть на меня. Данное решение вступает в силу немедленно. Опубликовать его в "Вестнике городской Думы" и в интернете", - сказал спикер городского парламента.

После заседания в течение 10 дней врио главы Екатеринбурга Виктор Тестов должен подписать изменения, далее постановление будет отправлено на государственную регистрацию, затем решение опубликуют в газете "Вечерний Екатеринбург", где размещаются решения гордумы и администрации города, и в газете "Вестник городской Думы". Оно вступит в силу с момента опубликования, однако и. о главы продолжит исполнять свои обязанности до выборов в Гордуму, которые пройдут 9 сентября.

С 2010 года в Екатеринбурге действовала система прямых выборов мэра. Согласно принятым изменениям, главу города теперь будут избирать депутаты городского парламента из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Прошлые выборы главы Екатеринбурга прошли в 2013 году, на них победил Евгений Ройзман, главой городской администрации является Александр Якоб. 

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