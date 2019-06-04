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Гордость не того цвета: В Тель-Авиве перед парадом ЛГБТ вывесили флаги Литвы

04 июня 2019, 01:54  •  57 • В мире
Очевидцы засняли на улицах Тель-Авива, готовящегося к так называемому "параду гордости" ЛГБТ-меньшинств вывешенные флаги Литвы. Очевидцы предположили, что организаторы "немного перепутали" цвета флагов.
На улицах Тель-Авива перед гей-парадом вывесили флаги Литвы. Так называемый "парад гордости", как его именуют представители нетрадиционных меньшинств, пройдет в Тель-Авиве 14 июня.
Жители заметили подготовку к этому нестандартному мероприятию. В частности, очевидцы запечатлели на фото, как на столбах вывешены вместо "радужных" флагов флаги Литвы.
Почему так произошло, организаторы не поясняют. При этом пользователи в Сети пишут, что флаги вскоре были заменены на "правильные".
Скриншот Twitter.com/ItayBlumental

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