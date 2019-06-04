Гордость не того цвета: В Тель-Авиве перед парадом ЛГБТ вывесили флаги Литвы

На улицах Тель-Авива перед гей-парадом вывесили флаги Литвы. Так называемый "парад гордости", как его именуют представители нетрадиционных меньшинств, пройдет в Тель-Авиве 14 июня.

Жители заметили подготовку к этому нестандартному мероприятию. В частности, очевидцы запечатлели на фото, как на столбах вывешены вместо "радужных" флагов флаги Литвы.

Почему так произошло, организаторы не поясняют. При этом пользователи в Сети пишут, что флаги вскоре были заменены на "правильные".

Скриншот Twitter.com/ItayBlumental