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Гордость британского флота затопило: Новейший авианосец попал на миллионы фунтов

09 декабря 2020, 12:10  •  97 • В мире
В Великобритании подсчитывают, сколько денег нужно, чтобы отремонтировать "гордость флота" - новейший авианосец HMS Prince of Wales. Его затопило водой ещё в октябре этого года, как раз перед отправкой к берегам США. Источники журналистов сообщают, что на устранение неполадок уйдут "миллионы фунтов".
В Великобритании пытаются оценить ущерб от происшествия на новейшем авианосце HMS Prince of Wales. Напомним, что до этого издание The Sun рассказало об инциденте, который произошёл ещё в октябре этого года в Портсмуте.
Тогда тысячи литров воды из-за неисправности пожарного водопровода залили машинное отделение корабля. В результате электрические щитки находились под водой около суток. Как раз в это время корабль собирались отправить в США для совместных учений. Вместе с американцами британские военные должны были отрабатывать учения со взлётом и приземлением на палубу истребителей F-35.
Издание со ссылкой на собственный источник пишет, что ремонт может обойтись в миллионы фунтов. Это затянется до мая 2021 года. Отметим, что на строительство корабля потратили около 304 миллиардов рублей, если оценивать по текущему курсу.
Напомним, тремя годами ранее похожая судьба постигла британский авианосец Queen Elizabeth. Он дал течь в первый же месяц после принятия на вооружение. Устраняли неполадки во всё том же Портсмуте. Также стоит отметить, что Queen Elizabeth и Prince of Wales относятся к одному классу британских авианосцев.
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