|
Гордон знает тайну о Стрелкове, за которую могут убить
03 октября 2020, 11:10 • 110 • Украина
Киевский пропагандист Дмитрий Гордон знает, кто из украинского руководства летом 2014 года дал выйти Игорю Стрелкову (Гиркину) с ополчением из осаждённого ВСУ и националистами Славянска, однако до смерти боится об этом говорить.
Об этом заявил сам Гордон в интервью YouTube-каналу «Vласть vs Vлащенко».
«Гиркин мог лежать уже давно в могиле, а его выпустили украинские руководители. Как мне рассказывал один народный депутат, Альфа лежала по обе стороны дороги, и они шли, он и его пятьдесят или сто человек, их выпускали, потому что не было приказа стрелять…», – начала вопрос журналистка Наталья Влащенко.
«Выпускали из Славянска захватывать Донецк», – перебил Гордон.
«Кто-то же выпускал? Вы спрашивали? Совершенно очевидно, что Гиркин об этом договорился, или его начальство об этом договорилось. Очень хотелось бы узнать фамилию этого человека или этих людей», – спросила Влащенко.
«Я вам отвечу: то, о чём вы спрашиваете, известно большому количеству людей в Украине и в России, фамилии людей, которые его выпустили. Я бы хотел, чтобы об этом говорил кто угодно, но не я», – ответил пропагандист.
«Потому что мне нравится жить, у меня очень разнообразная, насыщенная жизнь, и мне не хочется, чтобы она прерывалась. Я достаточно находился с охраной, поэтому мне не хочется свою жизнь прерывать раньше времени», – объяснил Дмитрий Гордон.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
110
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 сентября 2020, 01:45
|
30 сентября 2020, 05:15
|
01 октября 2020, 01:25
|
27 сентября 2020, 01:10
|
26 сентября 2020, 23:20
|
26 сентября 2020, 15:00
|
28 сентября 2020, 12:55