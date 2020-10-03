Гордон знает тайну о Стрелкове, за которую могут убить

Киевский пропагандист Дмитрий Гордон знает, кто из украинского руководства летом 2014 года дал выйти Игорю Стрелкову (Гиркину) с ополчением из осаждённого ВСУ и националистами Славянска, однако до смерти боится об этом говорить.Об этом заявил сам Гордон в интервью YouTube-каналу «Vласть vs Vлащенко».«Гиркин мог лежать уже давно в могиле, а его выпустили украинские руководители. Как мне рассказывал один народный депутат, Альфа лежала по обе стороны дороги, и они шли, он и его пятьдесят или сто человек, их выпускали, потому что не было приказа стрелять…», – начала вопрос журналистка Наталья Влащенко.«Выпускали из Славянска захватывать Донецк», – перебил Гордон.«Кто-то же выпускал? Вы спрашивали? Совершенно очевидно, что Гиркин об этом договорился, или его начальство об этом договорилось. Очень хотелось бы узнать фамилию этого человека или этих людей», – спросила Влащенко.«Я вам отвечу: то, о чём вы спрашиваете, известно большому количеству людей в Украине и в России, фамилии людей, которые его выпустили. Я бы хотел, чтобы об этом говорил кто угодно, но не я», – ответил пропагандист.«Потому что мне нравится жить, у меня очень разнообразная, насыщенная жизнь, и мне не хочется, чтобы она прерывалась. Я достаточно находился с охраной, поэтому мне не хочется свою жизнь прерывать раньше времени», – объяснил Дмитрий Гордон.