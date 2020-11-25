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Гордон заявил о диверсии в России. Скабеева ответила: "Дима реально псих"
25 ноября 2020, 02:35 • 88 • Политика
Журналист Ольга Скабеева не смогла не прокомментировать, когда её украинский коллега Дмитрий Гордон заявил о диверсии в России. Он произнёс громкие слова в интервью одному из телеканалов своей страны. "Дима реально псих", - отреагировала Скабеева.
Скабеева назвала Гордона "самым забавным в мире информационным диверсантом". В интервью телеканалу "Украина 24" украинский журналист рассказал, как "включался на каналы врагов". Он уточнил, что имеет в виду врагов, находящихся на территории врага, и конкретизировал - речь идёт об Ольге Скабеевой и её соведущем Евгении Попове.
Гордон отметил: на территории врага он вёл подрывную работу. Журналист выразил сожаление, что этим его собственное государство не занимается.
"Дима реально псих", - ответила Скабеева, когда Гордон заявил о диверсии в России.
Гордон действительно неоднократно был приглашён в качестве гостя в программу "60 минут". Он выходил в эфир по видеосвязи. В октябре 2018 года он заявил, что большинство украинских лидеров, настроенных националистически, являются "то ли агентами КГБ СССР, то ли ФСБ России". Гордон как-то замечал, что "60 минут" считает "пропагандой Геббельса", по поводу чего Скабеева не упустила шанса его уколоть в феврале 2019 года. При этом она подметила, что снова и снова украинский журналист соглашается принять участие в её ток-шоу. Его попытки оправдаться неизменно вызывали хохот как у ведущих, так и у зрителей.
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