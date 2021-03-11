Гордон задумал "взорвать общество" перед важным для Крыма днём. Депутат указала на интересную деталь

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон пообещал, что 15 марта выступит с каким-то заявлением, которое перевернёт информационную повестку. По словам Гордона, это потом все будут обсуждать. Депутат Госдумы Елена Панина нашла неочевидную связь между заявлением Гордона и ещё одной деталью, на которую мало кто обратил внимание.

Как заявил Гордон, "15 марта, понедельник, станет тяжёлым днём для украинского общества, потому что я думаю, что информация, которая будет озвучена 15 марта, станет исторической для Украины и во вторник мы это будем обсуждать. Я не могу говорить об этом - все, кому надо знать, знают".

Как считает депутат Госдумы Елена Панина, 15 марта выбрано не случайно. Так, 18 марта Россия отмечает государственный праздник - День воссоединения Крыма с Россией. И не исключено, что 15 марта Украина выставит некий ультиматум, невыполнение которого станет поводом для начала наступления ВСУ в Донбассе. Это вероятно в сроки до 25-27 марта.

Во всяком случае, подготовка ВСУ к наступлению идёт полным ходом. К линии соприкосновения стягивают военную технику, разворачивают дополнительные медпункты, в частях на линии соприкосновения повышается степень боеготовности.

И вот ещё одна интересная деталь, на которую обратила внимание парламентарий. Знакомые с обстановкой люди утверждают, что западные спецслужбы дали определённые гарантии президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как предполагают источники, Зеленскому пообещали, что он и его семья будут экстренно эвакуированы с территории Украины, если в Донбассе наступление превратится в бегство украинских военнослужащих.

"В Донбассе на протяжении прошлых суток 10 раз нарушали режим тишины, что ставит под угрозу перемирие", - в частности, отметили администраторы Telegram-канала "Подслушано в СБУ". С другой стороны, "то, что происходит сейчас с "подготовкой к войне" в Донбассе, больше похоже на проверку, где больше "поверят в войну", добавили авторы канала "Южный ветер".

По сути, перемирие сорвано.