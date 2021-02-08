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Гордон взбесился из-за предложения Украине забрать Крым

08 февраля 2021, 16:40  •  491 • Политика
Дмитрий Гордон. Кадр youtube.com
Известного русофобскими высказываниями журналиста загнали в угол
Крым вернулся в Россию почти семь лет назад, однако в Киеве продолжают утверждать, будто он украинский. Такого же мнения придерживался и националист Дмитрий Гордон.
Всегда, как только начинали говорить о полуострове, он обвинял РФ в захвате о оккупации. Однако во время одного из эфиров его буквально загнали в угол.
Известного русофобскими высказываниями журналиста вывело из состояния равновесия предложение одного из пользователей. Некий Валерий Борисов предложил Незалежной забрать Крым, не без сарказма назвав страну сильной.
Гордон вначале растерялся. "Ааа", – протянул он и, закатив глаза кверху, на несколько секунд замолчал.
Затем, видимо, не сумев подобрать нужного ответа, он просто взбесился и нагрубил. Ни к кому конкретно не обращаясь, он с растяжкой, поджав губы, сказал: "Сволочи вы... Сволочи".
Видео с его высказыванием попало в Сеть. Его процитировали СМИ.
Ранее Владимир Соловьев жестко отреагировал на слова Дмитрия Гордона о блокировке украинских ТВ-каналов. Телеведущий из РФ посоветовал украинскому коллеге покаяться, отрастить волосы и уйти в монахи.

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