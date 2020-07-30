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Гордон вынес приговор экономике Украины: "Перспектив нет"
30 июля 2020, 09:05 • 69 • Политика
Гордон заявил об отсутствии перспектив для экономики Украины. При этом он винит во всём пандемию коронавируса. Финансовая составляющая государства пострадала от пандемии, заявил скандальный журналист.
На экономический подъём Украины можно даже не рассчитывать, в стране нет ни единого повода для роста экономического потенциала. Такое мнение высказал скандальный украинский журналист Дмитрий Гордон.
Однако винит в сложившейся ситуации он не бездарные действия прошлых и текущих властей, что набрали кредитов и развалили всю промышленность в стране, какая была. Нет, по словам Гордона, во всём виновата пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее аналогичные мысли высказал экономист Александр Роджерс. Он сравнил экономику Незалежной с перевернувшимся полгода назад в Одессе танкером, который до сих пор ржавеет на дне, так как его никак не могут оттуда поднять. Однако причину такого плачевного состояния экономист видит в том, что Киев набрал кучу кредитов под высокие проценты, которые не в состоянии покрыть.
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