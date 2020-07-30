Гордон вынес приговор экономике Украины: "Перспектив нет"

На экономический подъём Украины можно даже не рассчитывать, в стране нет ни единого повода для роста экономического потенциала. Такое мнение высказал скандальный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Однако винит в сложившейся ситуации он не бездарные действия прошлых и текущих властей, что набрали кредитов и развалили всю промышленность в стране, какая была. Нет, по словам Гордона, во всём виновата пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

"Финансовая составляющая государства пострадала от пандемии", - приводит слова журналиста Nation News.

Ранее аналогичные мысли высказал экономист Александр Роджерс. Он сравнил экономику Незалежной с перевернувшимся полгода назад в Одессе танкером, который до сих пор ржавеет на дне, так как его никак не могут оттуда поднять. Однако причину такого плачевного состояния экономист видит в том, что Киев набрал кучу кредитов под высокие проценты, которые не в состоянии покрыть.