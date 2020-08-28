Гордон в ужасе от беспомощности СБУ перед ФСБ

Украинские спецслужбы, в которых очень высок уровень предательства, значительно уступают российским по уровню патриотизма, преданности Родине и многим другим показателям.Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон.«Украина – молодое государство, в котором очень высок уровень предательства. Украинское государство мало помогает спецслужбам. К сожалению, украинские спецслужбы проигрывают российским.Уровень патриотизма в среде целого ряда представителей украинских спецслужб в силу того, что они учились по одним методичкам и в одних учебных заведениях с российскими коллегами, к сожалению, недостаточен.Кроме того, есть ещё целый ряд причин, по которым украинские спецслужбы уступают российским, но я не хотел бы говорить о них публично. Но моё мнение такое, что украинские спецслужбы уступают российским», – отметил Гордон.