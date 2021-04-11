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Гордон в русском эфире опустился до угроз: "В Россию пойдут тысячи гробов"

11 апреля 2021, 19:55  •  82 • Политика
Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире радио "Эхо Москвы" опустился до угроз и пообещал, что если русские войска вдруг нападут на Незалежную, то в Россию пойдут "тысячи гробов".
В эфире радио "Эхо Москвы" украинский журналист Дмитрий Гордон, комментируя эскалацию в Донбассе, опутился до угроз.
По его словам, у украинцев нет ненависти к жителям России, но есть к руководству страны - к Владимиру Путину, в частности. Гордон даже заявил, что Украина во всеоружии и готова "встретить" русских.
"Если вы придёте к нам, в Россию придут тысячи гробов", - заявил Гордон, добавив, что Путину якобы придётся объясняться.
Ранее в Кремле неоднократно подчёркивали, что русские военные не будут участвовать в конфликте на востоке Украины.

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