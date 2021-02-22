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Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали

22 февраля 2021, 05:25  •  49 • Политика
Скандально известный украинский журналист Дмитрий Гордон озадачил своих коллег проблемой Скабеевой. Он поинтересовался у Макса Назарова, нравится ли ему российская телеведущая, но его тут же прервали.
Разговор с Гордоном, как это часто бывает, вылился в обсуждение российского телевидения. Журналист спросил у ведущего телеканала "Наш" Макса Назарова: "Может, вам не нравится Скабеева? Скажите сразу". Телеведущий на мгновение задумался и уточнил: "Как женщина?" В этот момент его коллега прервала дальнейшие рассуждения и попросила придерживаться темы. Впрочем, Назаров решил развить свою мысль.
У меня был спор с другом с ВГТРК. Он говорит: "Макс, Скабеевой за то, что она говорит в эфирах, платит государство. А вам всем платят олигархи". Я на секунду задумался, - признался ведущий.
Гордон же отметил, что "проблема Скабеевой" заключается не в этом. По словам журналиста, ей придётся вести программу одной, если её супруг и партнёр по шоу "60 минут" Евгений Попов станет депутатом Госдумы.
Сама Скабеева иронично отметила, что темы украинских передач не меняются год от года.
Скриншот:Telegram/Skabeeva

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