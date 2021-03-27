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Гордон увидел в главе СНБО Данилове кандидата в президенты Украины

27 марта 2021, 21:30  •  126 • Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов — очередной кандидат в президенты Украины. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский журналист-«предсказатель» Дмитрий Гордон.

Журналист отметил, что он приветствует предложение Данилова о введении второго государственного языка в Украине — английского.

«Большинство решений СНБО приветствую, не все мне нравится, скажу. Фигура Данилова становится все более весомая в государственном плане. У меня есть ощущения, что Алексей Данилов будет кандидатом в президенты», — высказал своё мнение Гордон.

Он считает, что действия Данилова на должности секретаря СНБО говорят о том, что он может быть и руководителем Офиса президента в ближайшее время.

Стоит отметить, по информации ряда Telegram-каналов, в числе тех, кого «Зеленский своими руками лепит» в кандидаты в президенты Украины фигурирует фамилия секретаря СНБО Данилова.

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