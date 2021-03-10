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Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предположениями

10 марта 2021, 06:55  •  154 • Политика
Журналист Дмитрий Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины". Он пообещал "историческую" информацию и намекнул, что обнародует её не он. Народ засыпал предположениями, о чём же был сделан намёк.
"Нас впереди ждут нелёгкие испытания. Я думаю, что 15 марта, понедельник, станет тяжёлым днём для украинского общества, потому что, я думаю, информация, которая будет озвучена 15 марта, она станет исторической для Украины", - произнёс Гордон в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24".
Ведущий попытался вытянуть из собеседника хоть какие-то подробности и поинтересовался, кто озвучит эту информацию.
"Я не могу говорить об этом. Все, кому надо знать, об этом знают", - загадочно произнёс журналист.
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины". Фрагмент беседы опубликовал Telegram-канал "Зрада чи Перемога".
"Да куда уже хуже-то, ё-моё?" - спрашивают авторы поста.
Перепост сделал в своём Telegram-канале Владимир Соловьёв. Его подписчики наперебой стали предлагать свои варианты. Сразу несколько людей предположили, что обострится ситуация в Донбассе, так как Вооружённые силы Украины перейдут в наступление.
"Такое ощущение, что они предупреждают: Россиюшка, мы начнём, только будь готова, завоюй нас! Разве так операции готовятся? По ТВ предупреждают о дне наступления? Днём танки возят туда-сюда?" - поделился мыслями Н. Т.
"Официально: пирамидки лучше, чем "Спутник", от ковида. Будем обсуждать", - выдвинул свою версию Vic Tor, вспомнив, как Дмитрий Гордон рекламировал сомнительные "золотые пирамидки", якобы от чего-то там исцеляющие.
"Зеленский объявит: "Я устал, я ухожу", - предположил Саша Белый.
"Он решился пустить бензин по венам?" - поинтересовался Vadim, видимо, вспомнив, как украинские ведущие-"патриоты" с телеэкранов предлагали именно такой способ "защиты" от COVID-19, лишь бы не завезли в страну российскую вакцину.
"Это как с чемпионатом мира 2018-го. За неделю до начала Гордон говорил, что у него инсайдерская информация: ЧМ в России отменят. Ничего не будет, скорее всего. Клоун", - написал Дмитрий.
"А может, объявят о разрыве дипломатических отношений с Россией?" - поделился своим предположением Sacha Myuller.
По мнению человека с ником Уверенный пользователь ПК, 15 марта президент России Владимир Путин приедет в Крым на очередную годовщину воссоединения полуострова с Россией. В тот же день на линии соприкосновения в Донбассе случится серьёзная провокация со стороны ВСУ.
"Заберут за долги… Крылатые слова Зеленского. Просил, однако, а Россия выполнит", - вспомнил Владимир Молотов старый номер из КВН.
"В марте войну начать может только больной на голову. Скорее всего, объявят локдаун", - считает Alexey.
"Неужели Украина войдёт в состав России 15 марта?" - написал что-то совершенно фантастическое dzheki.

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