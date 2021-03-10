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Гордон сообщил о "подвешенном" за причинные места Порошенко

10 марта 2021, 22:30  •  55 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Украинский журналист объявил о конце эпохи "договорняков" в Незалежной
Одиозный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что экс-президент Незалежной, а ныне лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко во время пребывания на посту главы государства вследствие своей жадности имел "большие договорняки" с Россией. Об этом вчерашний пропагандист разных шарлатанов-целителей говорил в эфира программы "Особое мнение" на "Эхо Москвы".
В своем спиче пан Гордон знатно проехался по кондитерской империи Петра Алексеевича "Рошен".
"Его подвесили за его бизнес, как кота за яйца. И поэтому у него работала прекрасно практически все годы войны Липецкая фабрика, и его *** (очень плохие) конфеты продавались по всей России и на оккупированных территориях [Донецкой и Луганской областей], в частности. И в Крыму. Мыслимо ли это?" – вещал на российской радиостанции украинский борец со "страной-агрессором".
По его мнению, времена "договорняков" проходят, а дальше соборную ожидает "суровая реальность".
Ранее пан Гордон в эфире телеканала "Украина 24" пообещал стране нечто для нее тяжелое, что должно произойти 15 марта. Грядущий понедельник станет для государства "судьбоносным" и "историческим днем", подчеркнул стукач СБУ.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины допросила лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в рамках уголовного дела о госизмене. В ведомстве сообщили, что опрашивали политика, в том числе, по факту появившихся в публичном пространстве аудиопленок, на которых якобы Медведчук и экс-помощник президента РФ Владислав Сурков обсуждали компромиссы, на которые готов пойти пан Порошенко в условиях гражданской войны в Донбассе.
В СБУ отметили, что по данному делу также вызывался на допрос и сам пятый глава государства, но он дважды проигнорировал данное мероприятие, передает украинский "Интерфакс".

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