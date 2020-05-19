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Гордон шестерил на Генпрокуратуру и СБУ. На Украине объяснили появление скандальных интервью Стрелкова и Поклонской

19 мая 2020, 21:55  •  86 • Украина

Украинский тележурналист Гордон попытался скопировать стиль российского ведущего Владимира Соловьева. Например, Соловьев регулярно выписывает к себе «украинского эксперта», который полностью отыгрывает в этой телекомедии свою роль болвана в вышиванке.

Теперь к подобному будут приучать и Украину. Ей будут присылать одиозных, с точки зрения «политического украинца», политиков, которых в России держат в стороне от центральных каналов. От монархистов, до либералов: Поклонскую, Навального, Стрелкова. Так оценивает ТГ-канал «Анонимус» смену позиции телеведущего Гордона. И делает из этого вывод, что в стране намечается некий перелом.


Иначе Гордон, отличающийся повышенной чувствительностью пятой точки никогда бы не засунул туда «визитку Яроша», которой он хвалился все эти годы. Это подтвердил и радикал, экс-депутат Игорь Мосийчук: «Заподозрить меня в симпатиях к Гордону нельзя от слова «совсем», но то, что эти интервью были санкционированы СБУ и ГПУ - точно знаю. Более того, речь идет не просто о факте разговора, а даже о содержании вопросов, которые готовили для телеведущего сотрудники этих ведомств», - написал он в своем телеграмм-канале.

Как считают сведущие люди, хайп Гордона – это не только монетизация, но и четкое указание окончательно «опустить» украинскую журналистику. «Даже интересно: много ли будет желающих давать интервью Гордону после шокирующего признания в сотрудничестве с СБУ? И не дискредитирует ли факт работы журналиста в интересах спецслужб саму журналистику», - задаются вопросом многие эксперты.

Напомним, что сам телеведущий публично заявил, что писал интервью с Поклонской и Стрелковым «под прикрытием» - то есть, при содействии спецслужб.

«Интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто и никогда никто в Украине не опрашивал ни Поклонскую, ни Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины. Флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге, эти показания Поклонской и Гиркина станут одним из основных свидетельских показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе», - объявил Гордон.

Интересно, что его немедленно и публично поддержали и сотрудники ГПУ. В частности, первый заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который занимается Крымом и Донбассом, опубликовал от имени Генпрокуратуры благодарность Дмитрию Гордону, за помощь Украине в расследовании громких дел в Крыму и на Донбассе. Также в поддержку «раскопок» Гордона высказался заместитель главы ГПУ Тадеев, пообещав полное содействие в работе.

Сам же телеведущий, ободренный таким участием, наехал на радикалов и патриотов, которые пришли со свечами и фаейрами под его офис, а также разрисовали мелками асфальт, требуя остановить «зраду». Журналист сообщил, что он задокументировал всех, кто участвовал в «незаконных акциях», а еще потребовал извинений от патриотов и порохоботов. Ранее тот же Гордон называл подобные выходки активистов правом на митинги и торжеством гражданского общества. А прокуроры не поддерживали, а наказывали подобных интервьюеров, приписывая им сепаратистские наклонности.

«Гордон заявил, что, беря интервью у Поклонской и Стрелкова, он шестерил на Генпрокуратуру и СБУ. В любой нормальной стране мира такое заявление стало бы концом карьеры для любого журналиста. На самом деле многие западные журналисты работают на спецслужбы своих стран и выполняют их заказы. Но признаваться в том, что ты это делаешь, там всё-таки западло. Но не в Украине. Просто помните, что когда вы беседуете с любым украинским журналистом, на самом деле он может документировать вас для спецслужб - и хорошо ещё, если только для спецслужб. Так что думайте о том, что говорите - да и о том, зачем вам вообще общаться с украинскими журналистами. Но здесь важен сам подход: в Украине быть стукачом не стыдно, а почётно», - прокомментировал ситуацию редактор одесского «Таймера» Юрий Ткачев.

С ним солидарен и блогер, бывший телеведущий «Интера» Максим Равреба: «Гордон публично признался в том, что он не журналист, а сотрудник спецслужб. Интервью с Поклонской и Стрелковым он делал по заданию спецслужб и перед ними же отчитывался, даже отправил флешки с интервью в Гаагу. За интервью первый зам генпрокурора вынес ему благодарность. Журналист не должен работать на спецслужбы и по их заданию. Гордон не журналист, в чем только что признался. Он профессиональный сексот и провокатор», - резюмировал он.

По мнению экспертов, украинских журналистов хотят приравнять к стукачам: именно «клонов гордона» будут опекать, поддерживать, обеспечивать крышу, хайп и монетизацию. А вот мнение остальных СМИ будет подставлено под сомнение, многих будут прессовать или закрывать.

«Уже очевидно, что силовики, спецслужбы берут под контроль прессу. У Зеленского с его диктаторскими законами о медиа, не вышло закрутить гайки СМИ. Зашли с другой стороны – через СБУ», - резюмирует ТГ-канал « Тень на плетень».

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