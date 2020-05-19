Гордон сдал новую доктрину Путина по Украине, сам того не желая - политолог

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской якобы записывал в тесном сотрудничестве с СБУ, а флешка с записью будто бы уже в Гааге. Точно также он объяснил и интервью с Игорем Гиркиным. Мол, был заказ украинских спецслужб, потому и начал беседовать.

Наталья Поклонская уже иронично ответила на сказанное Гордоном. Мол, я ещё не всё сказала. А теперь высказался и политолог Марат Баширов. Он отметил, что ни Поклонская, ни Гиркин не сказали ничего нового, поэтому "отмазка" с Гаагой не может быть актуальной. Здесь кое-что другое, уверен Баширов.

"Ответ лежит в новой доктрине Киева в отношении Донбасса и смене кураторов от Москвы и Киева по ЛДНР. Сложно представить, что Дмитрий Козак назначен президентом Путиным на это направление, уйдя с поста вице-премьера правительства России, чтобы штаны протирать. Козак - один из самых эффективных государственных менеджеров в России и самых доверенных лиц президента Путина, - написал Баширов. - Приоткрою часть сцены: появление Стрелкова и Поклонской в эфире Украины - это часть новой информационной кампании, начало народной дипломатии. Украинцы по обе стороны границы Украины и ЛДНР должны будут начать вести прямой диалог, чтобы выполнить Минские соглашения, а народы Украины и России обсуждать пути восстановления отношений между странами".

К слову, теперь Гордон стал не только героем аналитики, но и человеком из анекдота. Как написал военкор Александр Коц, шутка дня о серии интервью журналиста: "Вопросы писались в СБУ, ответы - в ФСБ".