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Гордон сдал новую доктрину Путина по Украине, сам того не желая - политолог
19 мая 2020, 15:55 • 182 • Политика
Дмитрий Гордон, сам того не желая, сдал новую доктрину Владимира Путина по Украине, считает политолог Марат Баширов. Подсказку журналист дал, когда придумал историю о заказе спецслужб на интервью с Натальей Поклонской.
Журналист Дмитрий Гордон заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской якобы записывал в тесном сотрудничестве с СБУ, а флешка с записью будто бы уже в Гааге. Точно также он объяснил и интервью с Игорем Гиркиным. Мол, был заказ украинских спецслужб, потому и начал беседовать.
Наталья Поклонская уже иронично ответила на сказанное Гордоном. Мол, я ещё не всё сказала. А теперь высказался и политолог Марат Баширов. Он отметил, что ни Поклонская, ни Гиркин не сказали ничего нового, поэтому "отмазка" с Гаагой не может быть актуальной. Здесь кое-что другое, уверен Баширов.
"Ответ лежит в новой доктрине Киева в отношении Донбасса и смене кураторов от Москвы и Киева по ЛДНР. Сложно представить, что Дмитрий Козак назначен президентом Путиным на это направление, уйдя с поста вице-премьера правительства России, чтобы штаны протирать. Козак - один из самых эффективных государственных менеджеров в России и самых доверенных лиц президента Путина, - написал Баширов. - Приоткрою часть сцены: появление Стрелкова и Поклонской в эфире Украины - это часть новой информационной кампании, начало народной дипломатии. Украинцы по обе стороны границы Украины и ЛДНР должны будут начать вести прямой диалог, чтобы выполнить Минские соглашения, а народы Украины и России обсуждать пути восстановления отношений между странами".
К слову, теперь Гордон стал не только героем аналитики, но и человеком из анекдота. Как написал военкор Александр Коц, шутка дня о серии интервью журналиста: "Вопросы писались в СБУ, ответы - в ФСБ".
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