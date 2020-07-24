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Гордон раскрыл "секретик" СБУ о Пушилине
24 июля 2020, 22:05 • 128 • В мире
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, будто у СБУ есть записи прослушек переговоров представителей народных республик Донбасса, включая главу ДНР Дениса Пушилина.
Украинские спецслужбы ведут прослушку высокопоставленных представителей ДНР и ЛНР. Об этом в эфире "Эха Москвы" заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.
По его словам, в СБУ слушают даже главу ДНР Дениса Пушилина. Тот, мол, попался на прослушку, когда поселился в доме, "отжатом у бежавшего из Донецка бизнесмена".
Украинская сторона сумела взломать систему "умный дом", которая была установлена в жилище бежавшего предпринимателя, и таким образом прослушивала всё, что происходит у Пушилина и его соратников.
По словам Гордона, Киев обладает тоннами переговоров не только представителей Донбасса, но и некоторых граждан России. Но, добавил он, пока эти данные не разглашаются якобы потому, что "до них просто не доходят руки".
"Столько интересного впереди, будет так весело. Многим в России", - пообещал украинский журналист.
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