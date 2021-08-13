|
Гордон раскрыл неприятную правду о Порошенко
13 августа 2021, 19:45 • 101 • Политика
Бывший украинский лидер и его соратники "обдирают" армию на "миллиарды"
Один из самых скандальных украинских журналистов Дмитрий Гордон обвинил бывшего президента страны, а ныне лидера партии "Евросолидарность" Петра Порошенко в причастности к разграблению Вооруженных сил Незалежной. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала "НАШ".
По его словам, "шоколадный король" всея Украины в должности президента, несмотря на активные боевые действия в Донбассе, заключал крайне невыгодные сделки по оборонным заказам, чтобы потом положить себе в карман огромные суммы денег.
"Ты им 100 раз рассказываешь, что он со своими подчиненными раскрадывали армию украинскую, что они негодяи. Хоть ты тресни вообще", – раскритиковал пана Порошенко и всех, кто ему верит, журналист и назвал экс-главу государства и его соратников мародерами.
Гордон отрицает устоявшееся в неньке утверждение, что Петр Алексеевич "построил украинскую армию". Он считает, что хозяин "Рошена" в военное время "обдирает" ВСУ на "миллионы и десятки миллионов, если не на миллиарды", в частности, на принадлежащем ему заводе "Ленинская кузница" (декоммунизирован на "Кузница на Рыбальском") сейчас вскрываются аферы с оборонзаказами на постройку кораблей.
Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Гордона "мерзавцем", которого следовало бы посадить в следственный изолятор за "болтовню". Такая резкая реакция бацьки была на заявления журналиста о том, что спецоперация против 33 россиян, именуемых в Незалежной не иначе как бойцами ЧВК "Вагнера", была провалена из-за предательства кого-то внутри украинского руководства.
Кроме того, этот медиа-деятель еще в начале весны 2021 года обещал, что вот-вот выйдет документальное расследование такой же скандальной, но уже британской организации Bellingcat об истории с "вагнеровцами", которое должно стать информационной бомбой. Но пока никакого "взрыва" нет.
Подпишитесь на нас
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 августа 2021, 05:15
|
07 августа 2021, 08:50
|
07 августа 2021, 21:40
|
06 августа 2021, 23:40
|
11 августа 2021, 10:00
|
07 августа 2021, 22:35
|
11 августа 2021, 04:30