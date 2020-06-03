Гордон "утёр нос следопытам", а Поклонская получила обвинение от прокуратуры Марса

Глава украинской фейковой прокуратуры Крыма назвал полезным интервью депутата Госдумы Натальи Поклонской украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Экс-прокурор Крыма не удержалась от ироничного комментария.

Речь идёт об интервью, которое сильно взбудоражило украинских националистов и радикалов. Испуганный этим украинский журналист Гордон даже объявил себя "агентом СБУ", добывшим "доказательства" против Поклонской. Правда, в СБУ от него открестились. Но зато украинская фейковая прокуратура назвала интервью "полезным".

"Внимательно изучив моё интервью Дмитрию Гордону, прокуратура Автономной планеты Марс подготовила мне новое подозрение о захвате галактической энергии", - пошутила Поклонская на своей странице в соцсети Instagram.

Она добавила, что самое выгодное положение сейчас у Дмитрия Гордона, так как он "утёр нос следопытам", показав всем, что можно быть вежливым и галантным, слушая мнение другого человека. А вот фейковой прокуратуре Крыма сейчас несладко, так как надо фабриковать новые уголовные дела против "боевика" Поклонской.

"Учитывая положительный результат реформы правоохранительной системы, проведённой в Грузии Михаилом Саакашвили, может быть, ему под силу и украинское "правосудие"? Или страшновато?" - потроллила она ещё и бывшего президента Грузии, назначенного на Украине главным по реформам.

Напомним, что на недавней онлайн-конференции с представителями бизнеса Саакашвили несколько раз послал всех к чёрту. Столь бурную реакцию вызвал вопрос о практических результатах реформ.

Фото: скриншот Instagram/nv_poklonskaya