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Гордон "утёр нос следопытам", а Поклонская получила обвинение от прокуратуры Марса
03 июня 2020, 22:55 • 39 • Политика
Поклонская изящно потроллила украинскую прокуратуру, "агента СБУ" Гордона, который "утёр нос следопытам", и "реформатора" Саакашвили. "Внимательно изучив моё интервью Дмитрию Гордону, прокуратура Автономной планеты Марс подготовила мне новое подозрение о захвате галактической энергии", - прокомментировала она заявление украинской фейковой прокуратуры Крыма.
Глава украинской фейковой прокуратуры Крыма назвал полезным интервью депутата Госдумы Натальи Поклонской украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Экс-прокурор Крыма не удержалась от ироничного комментария.
Речь идёт об интервью, которое сильно взбудоражило украинских националистов и радикалов. Испуганный этим украинский журналист Гордон даже объявил себя "агентом СБУ", добывшим "доказательства" против Поклонской. Правда, в СБУ от него открестились. Но зато украинская фейковая прокуратура назвала интервью "полезным".
Она добавила, что самое выгодное положение сейчас у Дмитрия Гордона, так как он "утёр нос следопытам", показав всем, что можно быть вежливым и галантным, слушая мнение другого человека. А вот фейковой прокуратуре Крыма сейчас несладко, так как надо фабриковать новые уголовные дела против "боевика" Поклонской.
Напомним, что на недавней онлайн-конференции с представителями бизнеса Саакашвили несколько раз послал всех к чёрту. Столь бурную реакцию вызвал вопрос о практических результатах реформ.
Фото: скриншот Instagram/nv_poklonskaya
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