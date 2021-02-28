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Гордон, пытаясь унизить Россию, попутно оскорбил Украину

28 февраля 2021, 07:20  •  110 • В мире
Украинский телеведущий Дмитрий Гордон хотел убедить украинцев, что в России народ живёт плохо. Правда, попытка оказалась неудачной - ведущему пришлось соскочить на другую тему.
Известный своими агрессивными высказываниями в адрес России Дмитрий Гордон вновь попытался унизить нашу страну в эфире телеканала "Наш". Украинский журналист стремился доказать студии, что люди в России живут плохо, несмотря на то что страна - "бензоколонка".
По его словам, якобы нормально жить могут лишь в Москве. Впрочем, тут свою ремарку внёс ведущий шоу Макс Назаров. Он не согласился с мнением Гордона, сообщает РИА ФАН.
После комментариев Назарова Гордону пришлось пойти на попятную. Он допустил, что погорячился и возможность жить на достойном уровне есть во всех крупных городах РФ.
В то же время, продолжая дискуссию о статусе Украины и России, журналист заявил, что США обманули всех. Впрочем, своей радости по этому поводу он не скрывал, отметив, что лучшие из Незалежной уже покинули страну.
"Возьмите США. На протяжении десятилетий они приглашали к себе лучших учёных, лучших ребят. В первую очередь лучших ребят из Украины, России, Пакистана, Камбоджи, Индии, Турции - отовсюду. Что самое интересное, эти ребята бросали все дома и ехали туда", - сказал гость эфира и добавил, что на Западе для приезжих создали все условия, лишь бы те работали на благо Америки.

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