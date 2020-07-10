Гордон проболтался о личной беседе Путина и Порошенко: "Люди послушают и сойдут с ума"

Запись телефонного разговора от 30 апреля 2015 года между главами России и Украины обнародовал депутат Рады Андрей Деркач. Слив, ещё до того как он произошёл, прокомментировал украинский журналист Дмитрий Гордон.

Речь идёт о переговорах, в ходе которых президент Украины Пётр Порошенко заискивал перед главой России Владимиром Путиным и жаловался ему на проблемы в экономике. В одном из моментов российский лидер даже попросил главу Украины не унижать страну, которой руководит.

Прежде всего Дмитрий Гордон отметил, что бывший президент Украины - паталогический лгун, и это может подтвердить любой, кто с ним работал. Журналист считает, что Порошенко получает удовольствие от обмана, так как держит всех за недалёких людей.

Также Гордон заявил, что Порошенко всегда был "другом России", не пропускал "российских дней", а также был желанным гостем в российском посольстве. Кроме того, журналист напомнил про фабрику Порошенко в Липецке и про его завод в Севастополе.