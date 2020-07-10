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Гордон проболтался о личной беседе Путина и Порошенко: "Люди послушают и сойдут с ума"

10 июля 2020, 20:00  •  131 • Политика
Украинский журналист Гордон прокомментировал слив переговоров Порошенко и Путина ещё до того как тот произошёл. "Когда общество это послушает, люди сойдут с ума", - заявил он.
Запись телефонного разговора от 30 апреля 2015 года между главами России и Украины обнародовал депутат Рады Андрей Деркач. Слив, ещё до того как он произошёл, прокомментировал украинский журналист Дмитрий Гордон.
Речь идёт о переговорах, в ходе которых президент Украины Пётр Порошенко заискивал перед главой России Владимиром Путиным и жаловался ему на проблемы в экономике. В одном из моментов российский лидер даже попросил главу Украины не унижать страну, которой руководит.
Прежде всего Дмитрий Гордон отметил, что бывший президент Украины - паталогический лгун, и это может подтвердить любой, кто с ним работал. Журналист считает, что Порошенко получает удовольствие от обмана, так как держит всех за недалёких людей.
Также Гордон заявил, что Порошенко всегда был "другом России", не пропускал "российских дней", а также был желанным гостем в российском посольстве. Кроме того, журналист напомнил про фабрику Порошенко в Липецке и про его завод в Севастополе.
"Скоро или не скоро вдруг выйдет народный депутат Андрей Деркач с плёнками, не только с плёнками разговоров Порошенко и Байдена, а с плёнками разговоров Порошенко и Путина. И когда общество это послушает, люди сойдут с ума", - сказал Гордон в эфире канала "Украина 24" накануне слива записей переговоров.

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