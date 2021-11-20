|
Гордон признался в принудительной проверке каждого сотрудника на детекторе лжи
20 ноября 2021, 23:15 • 130 • Политика
Гордон призвал к регулярным проверкам на детекторе лжи и признался, что уже давно это практикует. "Советую это всем. Я даже людей когда беру - сначала детектор", - заявил украинский журналист.
Украинский телеведущий Дмитрий Гордон признался, что регулярно проверяет всех своих сотрудников на детекторе лжи, и советует остальным поступать так же. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам скандально известного журналиста, проверки на детекторе лжи в его офисе происходят регулярно. Их проводят в зависимости от ситуации, а также просто "для профилактики". Гордон утверждает, что этому его научил бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, который якобы тоже проверял на детекторе лжи всех своих сотрудников, вплоть до последней кухарки.
- написал Гордон.
Он добавил, что принудительная проверка на детекторе лжи - очень хорошее подспорье. По словам Гордона, этим якобы никого не обидеть. А если кто-то обиделся, то такие люди ни к чему.
Подпишитесь на нас
130
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 ноября 2021, 09:20
|
17 ноября 2021, 14:05
|
18 ноября 2021, 08:45
|
17 ноября 2021, 02:25
|
18 ноября 2021, 05:15
|
15 ноября 2021, 21:50
|
14 ноября 2021, 13:45