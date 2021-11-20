Гордон признался в принудительной проверке каждого сотрудника на детекторе лжи

Гордон призвал к регулярным проверкам на детекторе лжи и признался, что уже давно это практикует. "Советую это всем. Я даже людей когда беру - сначала детектор", - заявил украинский журналист.

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон признался, что регулярно проверяет всех своих сотрудников на детекторе лжи, и советует остальным поступать так же. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам скандально известного журналиста, проверки на детекторе лжи в его офисе происходят регулярно. Их проводят в зависимости от ситуации, а также просто "для профилактики". Гордон утверждает, что этому его научил бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, который якобы тоже проверял на детекторе лжи всех своих сотрудников, вплоть до последней кухарки.

Советую это всем. Я даже людей когда беру - сначала детектор... Детектор же мне говорит: пристрастия к игре, проиграл 100 долларов уже; следующий наркоман; следующий имеет криминальное прошлое,

- написал Гордон.

Он добавил, что принудительная проверка на детекторе лжи - очень хорошее подспорье. По словам Гордона, этим якобы никого не обидеть. А если кто-то обиделся, то такие люди ни к чему.