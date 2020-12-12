Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Запад начал зачистку украинских олигархов
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: &quo...
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум...
Главная / Политика

Гордон пришёл на укро-ТВ обругать Путина, а говорить пришлось о своём позоре

12 декабря 2020, 02:30  •  146 • Политика
Эфир на украинском ТВ обернулся позором для журналиста Дмитрия Гордона. Его заставили оправдываться за рекламу пирамидок.
Украинского журналиста Дмитрия Гордона, пришедшего в эфир телеканала "Наш", чтобы покритиковать президента России Владимира Путина, самого заставили объясняться. Поводом стало участие Гордона в рекламе "золотых пирамидок".
Речь идёт о мошеннической кампании по продаже пирамидок из проволоки под видом лечебного устройства. Об участии в рекламе этих изделий и напомнили раскрученному украинскому журналисту прямо в эфире.
В ответ Гордон заявил, что у устройства были все необходимые документы от соответствующих органов. Также журналист утверждает, что не получил за рекламу этого мошенничества ни копейки.
Стоит отметить, что у "пирамидок" действительно были все подтверждающие их лечебные свойства документы. Вопрос о том, как эти документы были получены - предмет отдельного коррупционного расследования. Тем не менее любой, кто взглянет на "устройство" хотя бы раз, может догадаться, что это обычная пирамида из проволоки, которая в принципе не может обладать какими-либо лечебными свойствами.
Напомним, что Гордон имеет скандальную славу на Украине. Он неоднократно предсказывал кончину Крымского моста, заявлял, что в России не проведут чемпионат мира по футболу, а теперь с пеной у рта доказывает, что российская вакцина от коронавируса не нужна.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



146
Источник
Похожие новости
11 декабря 2020, 22:50
"Надо лечить гангрену": Эксперт рассказал, как Крым и Донбасс могут спасти Украину
12 декабря 2020, 00:40
Турция привезла в Карабах пушечное мясо, наёмники заговорили: "Я помню только, что кричал и плакал"
12 декабря 2020, 00:40
Шендерович оскорбил Россию - "презираю это государство". И цинично заявил о заработке на русских
12 декабря 2020, 00:40
Захватить Крым и насильно всех переселить: Украинский дипломат проболтался в телеэфире
11 декабря 2020, 22:50
"На что хотел бы обратить внимание": Путин призвал парламентариев соотносить законы с Конституцией
11 декабря 2020, 22:50
Эксперт: Против русской вакцины от COVID-19 развязана информационная война
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 декабря 2020, 00:40
В США началась война штатов
12 декабря 2020, 00:40
Турция привезла в Карабах пушечное мясо, наёмники заговорили: "Я помню только, ч...
12 декабря 2020, 00:40
Шендерович оскорбил Россию - "презираю это государство". И цинично заявил о...
12 декабря 2020, 00:40
Если паника в Британии выйдет за пределы страны, тотальная вакцинация и бизнес-планы ...
12 декабря 2020, 00:40
Захватить Крым и насильно всех переселить: Украинский дипломат проболтался в телеэфир...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 декабря 2020, 03:20
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Пронько добавил
07 декабря 2020, 01:30
США официально поблагодарили ВСУ за войну в Донбассе
08 декабря 2020, 15:05
Савченко одобрила объединение России и Украины
05 декабря 2020, 03:40
Глава форума в Давосе глобалист Клаус Шваб и его планы "упразднить человека"
06 декабря 2020, 11:45
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
07 декабря 2020, 05:10
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падение русских на колени
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.