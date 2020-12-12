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Гордон пришёл на укро-ТВ обругать Путина, а говорить пришлось о своём позоре
12 декабря 2020, 02:30 • 146 • Политика
Эфир на украинском ТВ обернулся позором для журналиста Дмитрия Гордона. Его заставили оправдываться за рекламу пирамидок.
Украинского журналиста Дмитрия Гордона, пришедшего в эфир телеканала "Наш", чтобы покритиковать президента России Владимира Путина, самого заставили объясняться. Поводом стало участие Гордона в рекламе "золотых пирамидок".
Речь идёт о мошеннической кампании по продаже пирамидок из проволоки под видом лечебного устройства. Об участии в рекламе этих изделий и напомнили раскрученному украинскому журналисту прямо в эфире.
В ответ Гордон заявил, что у устройства были все необходимые документы от соответствующих органов. Также журналист утверждает, что не получил за рекламу этого мошенничества ни копейки.
Стоит отметить, что у "пирамидок" действительно были все подтверждающие их лечебные свойства документы. Вопрос о том, как эти документы были получены - предмет отдельного коррупционного расследования. Тем не менее любой, кто взглянет на "устройство" хотя бы раз, может догадаться, что это обычная пирамида из проволоки, которая в принципе не может обладать какими-либо лечебными свойствами.
Напомним, что Гордон имеет скандальную славу на Украине. Он неоднократно предсказывал кончину Крымского моста, заявлял, что в России не проведут чемпионат мира по футболу, а теперь с пеной у рта доказывает, что российская вакцина от коронавируса не нужна.
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