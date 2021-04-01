Гордон пригрозил России "партизанской войной" с тяжелыми последствиями

Дмитрий Гордон. Кадр youtube.com

Телеведущий уверен в способности Незалежной защитить свою территорию

Россия столкнется с "невиданным ранее" отпором, в том случае, если все-таки начнет широкомасштабное нападение на Украину. Такой точки зрения придерживается Дмитрий Гордон.

Однако телеведущий уверен, что Москва не пойдет на такой шаг, поскольку понимает, что Киев способен защитить свою территорию. В эфире телеканала "Украина 24" Гордон отметил, что последствия могут быть плачевными. По его мнению, в случае нападения начнется партизанская война, в ходе которой выстрелы будут звучать отовсюду.

"Земля будет стрелять по ним, потому что они оккупанты. Если они сунутся сюда, земля будет стрелять",

– заявил телеведущий, добавив, что при таком сценарии в Россию "пойдут гробы", которые Москве нужно будет как-то объяснить.

Также Гордон напомнил Кремлю о возможной реакции западных государств, уточнив, что всесторонних санкций в этом случае точно не избежать. Такие весьма не радужные перспективы, считает журналист, должны привести Россию в чувство.

Ранее в американском издании New York Times появилась информация о том, что Россия начала стягивать свои войска к границам Незалежной. В РФ подобные сообщения назвали "вбросом", который призван подогреть напряженность и антироссийские настроения в регионе.

Эксперты отметили, что обострение ситуации на Украине возможно лишь в том случае, если войска ВСУ вторгнутся в ДНР и ЛНР.