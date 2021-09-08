Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
США подали России долларовый сигнал
Украинец в Москве озвучил угрозу для России: "На коленки встанете. Будете и...
Главная / Политика

Гордон предложил переименовать Украину в Россию - видео

08 сентября 2021, 07:20  •  35 • Политика
Журналист Дмитрий Гордон в шутку в прямом эфире предложил переименовать Украину в Россию с присвоением ей порядкового номера - Россия-1. Судя по видео, идея журналиста его собеседников удивила.
Переименовать Украину ранее предложил советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Он посчитал, что Незалежную можно назвать Русь-Украина.
Эстафетную палочку с переименованием Украины подхватил журналист Дмитрий Гордон. В прямом эфире телеканала "Украина 24" он посчитал хорошей идеей потроллить нашу страну и предложил вообще переименовать Украину в Россию, но с присвоением ей порядкового номера - Россия-1.
"Назвать Украину "Россия-1", чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2, - высказал свою точку зрения Гордон. - Вот это был бы троллинг высшего порядка. Причем не телевизионной канал, а страна".
Впрочем, сразу же добавил после того, как озвучил свою идею, что это была "шутка".
Судя по видео, собеседники журналиста восприняли шутку скептически, улыбки на их лицах были довольно скупые.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





35
Источник
Похожие новости
08 сентября 2021, 01:50
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату "Северного потока - 2"
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
08 сентября 2021, 00:00
В Польше отношение Байдена к Украине назвали пощечиной Зеленскому
08 сентября 2021, 01:50
Политолог: США затягивают Россию и Китай в "афганский узел"
08 сентября 2021, 03:40
Британцев запугивают нормированием газа из-за "Северного потока - 2"
08 сентября 2021, 03:40
Политолог: Провал в Афганистане "убивает" веру Европы в американскую защиту
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 сентября 2021, 01:50
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату &quo...
08 сентября 2021, 01:50
Оператор украинской ГТС заявил о «грубом намёке» россиян по поводу «Северного потока ...
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
08 сентября 2021, 01:50
Окружённые, но не сломленные: на Украине люди по-своему сражаются с нацизмом
08 сентября 2021, 00:00
В Польше отношение Байдена к Украине назвали пощечиной Зеленскому
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 сентября 2021, 04:46
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать"
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
07 сентября 2021, 06:35
США подали России долларовый сигнал
05 сентября 2021, 09:40
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
01 сентября 2021, 23:10
"Картинка красноречивее всяких слов": Зеленский не выдержал перед Байденом
01 сентября 2021, 12:10
Президент Казахстана сделал заявление о русском языке после угроз националистов в расправе
05 сентября 2021, 22:30
Чубайс предложил начать закупки в ЕС, чтобы повысить пенсии в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.