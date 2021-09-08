Гордон предложил переименовать Украину в Россию - видео

Журналист Дмитрий Гордон в шутку в прямом эфире предложил переименовать Украину в Россию с присвоением ей порядкового номера - Россия-1. Судя по видео, идея журналиста его собеседников удивила.

Переименовать Украину ранее предложил советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Он посчитал, что Незалежную можно назвать Русь-Украина.

Эстафетную палочку с переименованием Украины подхватил журналист Дмитрий Гордон. В прямом эфире телеканала "Украина 24" он посчитал хорошей идеей потроллить нашу страну и предложил вообще переименовать Украину в Россию, но с присвоением ей порядкового номера - Россия-1.

"Назвать Украину "Россия-1", чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2, - высказал свою точку зрения Гордон. - Вот это был бы троллинг высшего порядка. Причем не телевизионной канал, а страна".

Впрочем, сразу же добавил после того, как озвучил свою идею, что это была "шутка".

Судя по видео, собеседники журналиста восприняли шутку скептически, улыбки на их лицах были довольно скупые.