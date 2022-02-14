Гордон поставил ультиматум Зеленскому, потребовав раздать оружие

Украинский журналист Дмитрий Гордон всеми силами поддерживает миф о вторжении России и, более того, ставит ультиматум президенту Владимиру Зеленскому, требуя выдать людям оружие.

Дмитрий Гордон записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованиями. Журналист намекнул, что Зеленский может быть вовсе не на Банковой - по своему рабочему месту. Гордон выразил надежду, что ошибается, а после выступил с требованием, сказав, что украинский президент должен обратиться к народу.

Мол, народ в неведении, не понимает, что делать. А "злые русские" того и гляди нападут, впрочем, это неточно, потому Гордон и требует от Зеленского высказаться:

Нам непонятно, что происходит. Вы не обращаетесь к народу, к нации со словами, которые бы разъяснили, что делать каждому украинцу в ситуации, когда более 100 тысяч российских солдат сосредоточены по кругу украинской границы. Когда отменяются самолёты, когда уезжают послы, когда другие страны эвакуируют своих граждан. Объясните, пожалуйста, украинцам, что нам делать. Когда будут раздавать оружие, если это нужно?

Дмитрий Гордон, таким образом, повторил все известные американские методички вплоть до заявлений о количестве войск России. Однако, по всей видимости, Гордон не знал, что накануне вечером Белый дом снова отменил вторжение России...

Напомним, представители России на разных уровнях неоднократно заявляли, что никакое вторжение на Украину не планируется. А также добавляли, что этот миф необходим нашим оппонентам в качестве политического инструмента давления.