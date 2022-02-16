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Гордон объявил украинских националистов агентами ФСБ

16 февраля 2022, 17:25  •  361 • Украина

Телеведущий Дмитрий Гордон обратился к российским солдатам, которые стоят у российских границ, при этом совершив сразу несколько сеансов разоблачения.

«Говорю свои слова к российским мальчикам-солдатам, которые стоят на границе и которым президент Путин приказывает вторгнуться в Украину. Вы зайдите в интернет, вы посмотрите в кого будете стрелять? В русских? В Киеве, Одессе, Харькове 80% людей говорят на русском языке», - в запале заявил Гордон.

Он видимо, забыл, что в Украине проводится геноцид русскоязычного населения, за нарушениями языкового закона следит мовный омбудсмен Креминь и целая армия языковых шпрехенфюреров во главе с Ницой и Фарион. Совсем недавно по доносу школьников были уволены два педагога киевских школ: они, по просьбе учащихся, объясняли математические формулы по-русски. Согласно данным Центра «Социальный мониторинг», на вопрос, на каком языке респонденты преимущественно разговаривают в семье (дома), 36,3% ответили, что только на украинском, 12,4% - преимущественно на украинском, 26,8% - и на украинском и на русском одинаково часто. А вот русский предпочитают всего 14% населения. Еще более убедителен институт социологии НАН Украины. Его социологи уверяют, что со времен независимости заметно вырос процент тех, кто общается на украинском языке в быту – с 28,8% до 50,8%. В общем, сплошная украинизация – и не только в государственной сфере, но и в бытовой, и в культурной, и в сфере обслуживания и в сфере образования. И тут, когда, казалось бы, русскоязычных загнали на кухни, Гордон признается на всю страну в том, что украинизация провалена, а Киеве, Одесса, Харьков являются русскими городами.

В ответ на эти признания, журналист Василий Голованов робко возразил: мол, в том же Google много информации о нацистах на улицах городов, факельных шествиях в честь Гитлера и Бандеры, зигований, изображений свастики.

Сам Гордон, не теряя запала мгновенно выдал, что зиги и свастики - это проделки российской агентуры!


«В националистических отрядах полно агентов ФСБ, которые устраивают такие провокации», - сообщил носитель визитки Яроша. Также он призвал СБУ следить за нациками типа Евгения Карася из С14, и разоблачать внедрившихся российских агентов.

А тем временем Нью-Йоркское издание BuzzFeed News обнаружило на Украине нацистов. Корреспондент издания Кристофер Миллер без труда нашел носителей нацистской идеологии в «Азове»: один из его инструкторов тренировал украинцев использовать оружие против «русских захватчиков». На его шевронах красовались нацистские символы.

Также спалился и представитель Нацкорпуса – пресс-центр Билецкого погнался за рекламой и опубликовал фотографию некоей бабушки, которая училась приемам стрельбы из автомата АК-47 а Мариуполе – при поддержке радикалов-атошников.

«Госпожа Валентина сегодня звездочка Мариуполя и его обороны! А еще Валентина Константиновская хочет подарить маскировочную сеточку одному националистическому спецподразделению с Приазовского побережья. Будь как госпожа Валентина!» – написал спикер Национального корпуса, опубликовав совместное фото бабули и ее персонального «тренера». На его одежде также четко видны нашивки со свастикой.

«Выходит, Гордон разоблачил российских ФСБ-шников в Азове и Нацкорпусе? А нам-то рассказывали, что это самые патриотичные патриоты. А он вон что: пятая колонна, агенты Кремля. Надеюсь, шпионами уже занимаются соответствующие органы. А когда Билецкого и остальных радикалов внесут на сайт «Миротворец»?», - иронично прокомментировал ситуацию ТГ-канал «Тень на плетень».

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