Гордон объявил Поклонскую "символом предательства". Депутат парировала пожеланием

Напомним, ранее депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская дала онлайн-интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону. После журналист в эфире телеканала "Украина 24" объявил Поклонскую "символом предательства". Свою точку зрения Гордон аргументировал тем, что депутат - гражданка Украины и до возвращения Крыма в состав России работала в прокуратуре Незалежной.

В социальных сетях это вызвало бурю эмоций. Особенно ярко отличились украинские русофобы, поливающие Поклонскую оскорбительными высказываниями.

Депутат в ответ в своём авторском Telegram-канале рассказала, что читает комментарии к её интервью Гордону. И разом осадила всех "злопыхателей, критиков, националистов, радикалов и прочих "расписных патриотов".

"Отвечу: дышите глубже и считайте до десяти!" - иронизирует парламентарий.

Что касается самого журналиста, то тут Поклонская не стала бросаться ответными оскорблениями и парировала слова Гордона пожеланием "только всего хорошего".