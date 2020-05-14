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Гордон объявил Поклонскую "символом предательства". Депутат парировала пожеланием
14 мая 2020, 17:55 • 97 • Политика
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской объявил её "символом предательства". Парламентарий же не стала бросаться ответными оскорблениями и парировала слова Гордона пожеланием "всего хорошего".
Напомним, ранее депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская дала онлайн-интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону. После журналист в эфире телеканала "Украина 24" объявил Поклонскую "символом предательства". Свою точку зрения Гордон аргументировал тем, что депутат - гражданка Украины и до возвращения Крыма в состав России работала в прокуратуре Незалежной.
В социальных сетях это вызвало бурю эмоций. Особенно ярко отличились украинские русофобы, поливающие Поклонскую оскорбительными высказываниями.
Депутат в ответ в своём авторском Telegram-канале рассказала, что читает комментарии к её интервью Гордону. И разом осадила всех "злопыхателей, критиков, националистов, радикалов и прочих "расписных патриотов".
"Отвечу: дышите глубже и считайте до десяти!" - иронизирует парламентарий.
Что касается самого журналиста, то тут Поклонская не стала бросаться ответными оскорблениями и парировала слова Гордона пожеланием "только всего хорошего".
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