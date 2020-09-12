Гордон объявил о своей совместной работе с ГУР и предупредил Зеленского о предателях в высших кругах





Журналист Дмитрий Гордон в программе «Свобода слова с Савиком Шустером» рассказал о совместной операции вместе с Главным управлением разведки (ГУР) во время интервью с Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской.По его словам, само интервью и все вопросы были согласованы заранее, а флешки с записью переданы разведке.«Смотрите, это письмо мое на имя начальника Главного управления военной разведки о том, что я собираюсь делать интервью с Поклонской и Гиркиным в рамках обеспечения безопасности Украины в условиях российской военной агрессии. И второй документ – это через несколько недель. Документ передачи флешек – с описью, с номерами, со всеми делами», - заявил он в эфире.Гордон добавил, что все материалы должны были в будущем служить доказательствами виновности интервьюируемых в Гааге., – сказал журналист.Он отметил, что среди высших эшелонов власти и военных структур находятся предатели, которые сливают информацию в Сеть, в частности, в один из ТГ-каналов. По словам Гордона, эти «диверсанты» работают на Россию, потому что сразу после обнародования неназванным им ТГ-каналом «секретных документов», российский ведущий Владимир Соловьев показал их в эфире своего шоу., – рассказал Гордон.После своего пламенного спича журналист решил напрямую обратиться к Владимиру Зеленскому и предупредить его о «предателях во власти». Гордон заявил, что президента «окружает огромное количество предателей, российских наемников в прямом смысле этого слова, людей, завербованных Россией или являющихся агентами влияния России». Именно они, по словам журналиста, толкают Украину в объятия России, уничтожая «все то хорошее», что было построено после Майдана. Также он призвал немедленно от них избавиться., - сказал Гордон.Гордон также повторил недавние слова бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что в окружении Зеленского почти не осталось «прозападных чиновников», их заменили «российские ставленники». Единственным верным Украине министром ныне является Арсен Аваков и еще пара человек, по мнению журналиста. И именно благодаря «российским диверсантам» стал возможен слив секретной информации, которой Гордон считает свою корреспонденцию с ГУР.