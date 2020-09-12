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Гордон объявил о своей совместной работе с ГУР и предупредил Зеленского о предателях в высших кругах

12 сентября 2020, 11:55  •  112 • Украина

Журналист Дмитрий Гордон в программе «Свобода слова с Савиком Шустером» рассказал о совместной операции вместе с Главным управлением разведки (ГУР) во время интервью с Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской.

По его словам, само интервью и все вопросы были согласованы заранее, а флешки с записью переданы разведке.

«Смотрите, это письмо мое на имя начальника Главного управления военной разведки о том, что я собираюсь делать интервью с Поклонской и Гиркиным в рамках обеспечения безопасности Украины в условиях российской военной агрессии. И второй документ – это через несколько недель. Документ передачи флешек – с описью, с номерами, со всеми делами», - заявил он в эфире.


Гордон добавил, что все материалы должны были в будущем служить доказательствами виновности интервьюируемых в Гааге.

«Теперь говорю: да, это была спецоперация, да. Совместно с Главным управлением военной разведки. Да, большинство вопросов готовились именно там и согласовывались Генеральной прокуратурой. Это были допросы, допросы для Гааги. Я говорил: "Флешки переданы в Гаагу". Ржали: "Флешки. Какие флешки?"», – сказал журналист.

Он отметил, что среди высших эшелонов власти и военных структур находятся предатели, которые сливают информацию в Сеть, в частности, в один из ТГ-каналов. По словам Гордона, эти «диверсанты» работают на Россию, потому что сразу после обнародования неназванным им ТГ-каналом «секретных документов», российский ведущий Владимир Соловьев показал их в эфире своего шоу.

«И как факт того, что начинается безобразие, факт того, что у нас предатель на предателе – вчера один из Telegram-каналов, не буду делать ему рекламу, дает документы из прошитой книги начальника Главного управления разведки Минобороны. Это святая святых. Как эти документы могли оказаться там? Они касаются меня, я сейчас расскажу, о чем они. Но как эти документы могут оказываться в каком-то Telegram-канале? И спустя три часа [Владимир] Соловьев: этот ушлепок, пропагандист – сотрясает этими документами уже на канале "Россия 1" в программе "Вечер с Соловьевым"», – рассказал Гордон.

После своего пламенного спича журналист решил напрямую обратиться к Владимиру Зеленскому и предупредить его о «предателях во власти». Гордон заявил, что президента «окружает огромное количество предателей, российских наемников в прямом смысле этого слова, людей, завербованных Россией или являющихся агентами влияния России». Именно они, по словам журналиста, толкают Украину в объятия России, уничтожая «все то хорошее», что было построено после Майдана. Также он призвал немедленно от них избавиться.

«Это беда, которая может закончиться катастрофой как для Владимира Зеленского, так и для Украины в целом», - сказал Гордон.

Гордон также повторил недавние слова бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что в окружении Зеленского почти не осталось «прозападных чиновников», их заменили «российские ставленники». Единственным верным Украине министром ныне является Арсен Аваков и еще пара человек, по мнению журналиста. И именно благодаря «российским диверсантам» стал возможен слив секретной информации, которой Гордон считает свою корреспонденцию с ГУР.

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