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Гордон объявил о смерти Зеленского как политика

24 ноября 2021, 17:05  •  135 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/dpa/www.globallookpress.com
Сегодня Незалежной правит не экс-комик, а глава его администрации
Политическая карьера Александра Зеленского закончится после завершения срока его президентства, и начало этому положено уже сегодня. С такой мыслью выступил журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24".
Бывший ярый поклонник действующего лидера нации, который только еще летом откушивал с ним шашлыки, лично приготовленные Владимиром Александровичем, набросился на того с критикой и выдвинул тому ряд обвинений, касающихся управлением страной.
"Он для меня умер, нет его больше. Править Зеленскому два с половиной года. Дальше – начало конца. Все что произошло с "вагнеровцами", свободой слова, с враньем бесконечным, коррупцией, которой он не положил конец, с реформами, из которых ни одна не сделана!", – бросал "кинжалы" в сердце Зеленского пан Гордон.
Он раскритиковал непрофессионализм команды офиса президента и объявил, что реально государством руководит не экс-комик, а глава администрации Андрей Ермак.
По словам журналиста, последний – умный человек и сделал все так, чтобы и Зеленский "был доволен и страной управлять", но дальше – "пропасть и пусто". Потому что нет сейчас в руководстве людей, которые когда-либо занимались государственным управлением, заметил пан Гордон.
На днях экс-депутат Верховной рады, бывший глава Луганской и Закарпатской областей генерал МВД Геннадий Москаль заявил, что в офисе президента Незалежной действует шпион Кремля. И им является не кто-нибудь, а сам пан Ермак, орудующий в команде украинского лидера под псевдонимом "Тимофеев".

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