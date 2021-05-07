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Гордон обвинил США в утаивании данных о катастрофе MH17
07 мая 2021, 02:00 • 41 • Политика
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что США располагают исчерпывающей информацией о катастрофе MH17, но утаивают данные.
По словам украинского журналиста Дмитрия Гордона, США располагают исчерпывающей информацией о катастрофе Boeing MH17 в небе над Украиной. И эти данные получены с помощью космических спутников, добавил Гордон.
Однако, считает украинский журналист, данные сведения пока не предаются всеобщей огласке по соображениям политического характера.
Как замечает автор Telegram-канала "Ремарки дилетанта", Гордон фактически обвиняет Америку в том, что для неё "соображения политического характера" важнее, нежели правда об авиакатастрофе, в которой погибли 298 человек.
"Такое ощущение, что Гордону в этом месяце премию зажали", - заключил автор канала.
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