Гордон обвинил США в утаивании данных о катастрофе MH17

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что США располагают исчерпывающей информацией о катастрофе MH17, но утаивают данные.

По словам украинского журналиста Дмитрия Гордона, США располагают исчерпывающей информацией о катастрофе Boeing MH17 в небе над Украиной. И эти данные получены с помощью космических спутников, добавил Гордон.

Однако, считает украинский журналист, данные сведения пока не предаются всеобщей огласке по соображениям политического характера.

Как замечает автор Telegram-канала "Ремарки дилетанта", Гордон фактически обвиняет Америку в том, что для неё "соображения политического характера" важнее, нежели правда об авиакатастрофе, в которой погибли 298 человек.

"Такое ощущение, что Гордону в этом месяце премию зажали", - заключил автор канала.