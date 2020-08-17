Гордон обещает Белоруссии партизанскую войну и требует от жителей республики рвать все связи с РФ и бежать в Европу • 98 • Украина

Журналист Дмитрий Гордон, который интервьюировал Александра Лукашенко накануне президентских выборов и уверял, что «Батька порвал с Кремлем», теперь уверяет, что президент Белоруссии (РБ) не сможет удержаться у власти.



Телеведущий обратился к лидеру РБ с призывом минимизировать репутационные и прочие потери и добровольно уйти. Гордон считает, что только путь Виктора Януковича позволит Лукашенко остаться человеком и не повторить судьбу украинского беглого лидера, которого сверг майдан.



«Мы с ним говорили об ошибках Януковича. Лукашенко сказал, что понимает, где ошибся Янукович и в чем. Тем не менее, он сейчас поэтапно повторяет все ошибки Януковича. Еще раз повторю - Лукашенко должен уйти сам, потому что страна может быть ввергнута в пучины жутких событий», - написал носитель «визитки Яроша» в своем издании.



Также телеведущий предостерег от украинских граблей белорусский народ:



«Революции всегда совершают романтики. Смотрю на чистые глаза молодых ребят, которые вышли сейчас на демонстрации, на митинги, на протест, и я понимаю, что ими движет. Ими движет возмущение несправедливостью и желание, чтобы Беларусь стала европейской страной, по-настоящему европейской, где правят европейские ценности. Я понимаю, что множество молодых белорусов, которые родились в течение последних 29 лет, уже не знают, что такое Советский Союз. Они могли ездить за рубеж. Беларусь окружена странами, которые входят в ЕС: это и прибалтийские государства, и Польша. Множество молодых белорусов там были, и не только там, но и во всей Европе, и понимают, как должно быть. Поэтому ложные и лживые советские догмы им неведомы. Они по ним не живут и жить не хотят. Они хотят жить так, как в Европе.



Но плодами революции пользуются негодяи. К сожалению, и после 2004 года, когда мы стояли на Майдане, и после 2013–2014 годов к власти в Украине преимущественно пришли негодяи, которые извлекли из этих Майданов свои личные интересы. Они так же обогащались, как предыдущие власти и плевали на народ.



Поэтому внимательно смотрите на людей, которые будут называть себя лидерами. Это очень важно. И помните о том, что после Лукашенко к власти должны прийти люди, которые будут частью нового молодого белорусского общества и которые не будут запятнаны сомнительной биографией, сомнительной репутацией и сомнительными связями», - рекомендует Гордон, который и сам поимел немало преференций от майданов, в частности, получил мандат депутата Киевсовета после переворота в 2014-м.



Он добровольно сдал депутатский «пропуск», после того, как его коллеги по киевскому парламенту начали переименовывать улицы столицы в честь фашистских коллаборантов, уничтожавших евреев. Однако, Гордона беспокоит не засилье русофобов и местных националистов во власти РБ – если беломайдан победит. Больше всего продавца китайских исцеляющих пирамидок волнует, что в новой постмайданной власти может оказаться большое количество агентов Кремля, маскирующихся под «истинных патриотов Белоруси».



«У нас во власти после Майдана 2013–2014 годов оказалось очень много ставленников и агентов РФ, которые вели согласованную с Россией политику, которые отдали России Крым и часть Донбасса (удивительно, как не отдали еще ряд других городов и областей), которые вели враждебную по отношению к Украине, антиукраинскую деятельность, которые согласовывали большинство своих шагов с Россией и при этом кричали: «Армия! Мова! Вера», - поучает Гордон.



Он уверяет, что «Путин Лукашенко ненавидит, точно так же, как Лукашенко ненавидит Путина».



«Ненавидит Путин его еще и за то, что именно Лукашенко сорвал ему избрание президентом Союзного государства. Ведь не секрет, что конституция России, которую сейчас поменяли из-за Лукашенко, не давала Путину возможность избираться после нынешнего срока снова. У него была абсолютно логичная мечта и цель стать президентом объединенного государства Россия – Беларусь. Но для этого надо было, чтобы с этим был согласен Александр Григорьевич. Я точно знаю, что Лукашенко на выбор предложили пост председателя Госсовета объединенного государства или спикера Госдумы объединенного государства. Об этом мы с Лукашенко тоже говорили в интервью. Конечно же, Лукашенко отказался, потому что он понимает, что лучше быть первым парнем на деревне, чем вторым в городе. Он отказался, и Путину пришлось идти на унизительное для него изменение конституции, так называемое обнуление. Что, конечно же, было воспринято в России очень неоднозначно», - написал журналист.



Он прогнозирует, что после белорусского майдана протесты против президента России вспыхнут с новой силой в Хабаровске и к этим протестам присоединятся россияне в других городах.



«Путин просто не может потерять Беларусь. Потому что рухнет его рейтинг. А еще в Беларуси находится целый ряд важнейших стратегических военных объектов, при потере которых Россия остается незащищенным государством, НАТО будет у ее границ. Поэтому и репутационно, и с точки зрения военной для Путина потеря Беларуси невозможна. Таким образом, у него есть два варианта. Первый: попытаться сохранить Лукашенко у власти, но слабым. Что, на мой взгляд, невозможно. Лукашенко – все.



Второй: мягко заменить Лукашенко на человека, который будет полностью контролироваться Российской Федерацией. Я не хочу говорить о фамилиях, но я совершенно уверен, что среди даже сидящих в СИЗО кандидатов в президенты Беларуси, которые не были зарегистрированы, есть люди, которые являются российскими ставленниками и которых финансировала Россия. Что интересно: даже Лукашенко мне это официально подтвердил в интервью. Так вот вариант для Путина – одного из этих людей или кого-то другого, кто бы был в фарватере российской схемы, усадить в кресло вместо Лукашенко», - прогнозирует Дмитрий Гордон.



Он уверен, что белорусы не хотят быть частью России, а мечтают иметь независимое государство. И готовы защищать его, устроив Путину «партизанскую войну – как Гитлеру».



«И многие белорусы во время моего посещения Минска мне говорили, что, «если придет Россия, мы будем сражаться вплоть до партизанской борьбы». А уж в чем в чем, а в партизанской борьбе белорусы сильны», - мечтает редактор издания «Гордон».

Журналист Дмитрий Гордон, который интервьюировал Александра Лукашенко накануне президентских выборов и уверял, что «Батька порвал с Кремлем», теперь уверяет, что президент Белоруссии (РБ) не сможет удержаться у власти.Телеведущий обратился к лидеру РБ с призывом минимизировать репутационные и прочие потери и добровольно уйти. Гордон считает, что только путь Виктора Януковича позволит Лукашенко остаться человеком и не повторить судьбу украинского беглого лидера, которого сверг майдан.«Мы с ним говорили об ошибках Януковича. Лукашенко сказал, что понимает, где ошибся Янукович и в чем. Тем не менее, он сейчас поэтапно повторяет все ошибки Януковича. Еще раз повторю - Лукашенко должен уйти сам, потому что страна может быть ввергнута в пучины жутких событий», - написал носитель «визитки Яроша» в своем издании.Также телеведущий предостерег от украинских граблей белорусский народ:«Революции всегда совершают романтики. Смотрю на чистые глаза молодых ребят, которые вышли сейчас на демонстрации, на митинги, на протест, и я понимаю, что ими движет. Ими движет возмущение несправедливостью и желание, чтобы Беларусь стала европейской страной, по-настоящему европейской, где правят европейские ценности. Я понимаю, что множество молодых белорусов, которые родились в течение последних 29 лет, уже не знают, что такое Советский Союз. Они могли ездить за рубеж. Беларусь окружена странами, которые входят в ЕС: это и прибалтийские государства, и Польша. Множество молодых белорусов там были, и не только там, но и во всей Европе, и понимают, как должно быть. Поэтому ложные и лживые советские догмы им неведомы. Они по ним не живут и жить не хотят. Они хотят жить так, как в Европе.Но плодами революции пользуются негодяи. К сожалению, и после 2004 года, когда мы стояли на Майдане, и после 2013–2014 годов к власти в Украине преимущественно пришли негодяи, которые извлекли из этих Майданов свои личные интересы. Они так же обогащались, как предыдущие власти и плевали на народ.Поэтому внимательно смотрите на людей, которые будут называть себя лидерами. Это очень важно. И помните о том, что после Лукашенко к власти должны прийти люди, которые будут частью нового молодого белорусского общества и которые не будут запятнаны сомнительной биографией, сомнительной репутацией и сомнительными связями», - рекомендует Гордон, который и сам поимел немало преференций от майданов, в частности, получил мандат депутата Киевсовета после переворота в 2014-м.Он добровольно сдал депутатский «пропуск», после того, как его коллеги по киевскому парламенту начали переименовывать улицы столицы в честь фашистских коллаборантов, уничтожавших евреев. Однако, Гордона беспокоит не засилье русофобов и местных националистов во власти РБ – если беломайдан победит. Больше всего продавца китайских исцеляющих пирамидок волнует, что в новой постмайданной власти может оказаться большое количество агентов Кремля, маскирующихся под «истинных патриотов Белоруси».«У нас во власти после Майдана 2013–2014 годов оказалось очень много ставленников и агентов РФ, которые вели согласованную с Россией политику, которые отдали России Крым и часть Донбасса (удивительно, как не отдали еще ряд других городов и областей), которые вели враждебную по отношению к Украине, антиукраинскую деятельность, которые согласовывали большинство своих шагов с Россией и при этом кричали: «Армия! Мова! Вера», - поучает Гордон.Он уверяет, что «Путин Лукашенко ненавидит, точно так же, как Лукашенко ненавидит Путина».«Ненавидит Путин его еще и за то, что именно Лукашенко сорвал ему избрание президентом Союзного государства. Ведь не секрет, что конституция России, которую сейчас поменяли из-за Лукашенко, не давала Путину возможность избираться после нынешнего срока снова. У него была абсолютно логичная мечта и цель стать президентом объединенного государства Россия – Беларусь. Но для этого надо было, чтобы с этим был согласен Александр Григорьевич. Я точно знаю, что Лукашенко на выбор предложили пост председателя Госсовета объединенного государства или спикера Госдумы объединенного государства. Об этом мы с Лукашенко тоже говорили в интервью. Конечно же, Лукашенко отказался, потому что он понимает, что лучше быть первым парнем на деревне, чем вторым в городе. Он отказался, и Путину пришлось идти на унизительное для него изменение конституции, так называемое обнуление. Что, конечно же, было воспринято в России очень неоднозначно», - написал журналист.Он прогнозирует, что после белорусского майдана протесты против президента России вспыхнут с новой силой в Хабаровске и к этим протестам присоединятся россияне в других городах.«Путин просто не может потерять Беларусь. Потому что рухнет его рейтинг. А еще в Беларуси находится целый ряд важнейших стратегических военных объектов, при потере которых Россия остается незащищенным государством, НАТО будет у ее границ. Поэтому и репутационно, и с точки зрения военной для Путина потеря Беларуси невозможна. Таким образом, у него есть два варианта. Первый: попытаться сохранить Лукашенко у власти, но слабым. Что, на мой взгляд, невозможно. Лукашенко – все.Второй: мягко заменить Лукашенко на человека, который будет полностью контролироваться Российской Федерацией. Я не хочу говорить о фамилиях, но я совершенно уверен, что среди даже сидящих в СИЗО кандидатов в президенты Беларуси, которые не были зарегистрированы, есть люди, которые являются российскими ставленниками и которых финансировала Россия. Что интересно: даже Лукашенко мне это официально подтвердил в интервью. Так вот вариант для Путина – одного из этих людей или кого-то другого, кто бы был в фарватере российской схемы, усадить в кресло вместо Лукашенко», - прогнозирует Дмитрий Гордон.Он уверен, что белорусы не хотят быть частью России, а мечтают иметь независимое государство. И готовы защищать его, устроив Путину «партизанскую войну – как Гитлеру».«И многие белорусы во время моего посещения Минска мне говорили, что, «если придет Россия, мы будем сражаться вплоть до партизанской борьбы». А уж в чем в чем, а в партизанской борьбе белорусы сильны», - мечтает редактор издания «Гордон». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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