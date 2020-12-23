Барак pic.twitter.com/VQHktihFEG — Александр Гуд (@goode108) December 23, 2020









Гордость украинской журналистики Дмитрий Гордон допустил очередной ляп. В интервью с российским оппозиционером, проживающим в Лондоне, Михаилом Ходорковским Гордон назвал тюремный барак Обамой. Хотя, возможно, таким образом журналист хотел выразить своё отношение к одному из американских президентов?В ходе беседы с экс-главой компании ЮКОС Гордон то ли попытался блеснуть чувством юмора, то ли просто среагировал на известное имя, но получилось то, что получилось – неловкая ситуация, к тому же невероятно глупая.«В каких условиях вы сидели?», - спросил Ходорковского Гордон. Напомним, Михаил Ходорковский долгое время провёл за решёткой российской тюрьмы.Ходорковский, немного подумав, ответил: «Барак».На что Гордон, не нашёл ничего лучше как уточнить: «Обама?».После секундной паузы и удивлённо-замершего выражения лица Ходорковский выдавил: «Ну, типа…».Странный юмор Гордона уже успел превратиться в мемы.Хотя, возможно, люди зря смеются, и на самом деле, Дмитрий Гордон просто выразил своё истинное отношение к одному из американских президентов. Но, как истинный помощник спецслужб (о чём он сам заявил после интервью с Игорем Стрелковым), сделал это тонко и не прямым текстом.Барак Обама, к слову, не намерен отходить от дел. Именно его называют новым теневым президентом США. На сцене будет очень пожилой и не слишком активный Джо Байден, в реальности же руководить из-за кулис будет молодой (по сравнению с Байденом) и энергичный Барак Обама.