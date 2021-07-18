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Гордон назвал имена преемников Путина, но даже на украинском ТВ ему не дали договорить

18 июля 2021, 16:45  •  252 • Политика
В эфире программы "Время Голованова" на украинском ТВ журналист Дмитрий Гордон уже по доброй традиции говорил о России. Ну что может быть интереснее для украинской аудитории? Судя по сказанному, в топе интересов преемник Путина. Гордон называл имена, но на пике обсуждений тему свернули - не дали договорить.
"Время Голованова" - программа, нацеленная именно на украинскую аудиторию, однако среди первых тем там, как правило, Россия. Вот и на этот раз Дмитрий Гордон завершал беседу с коллегой, говоря о преемнике президента России Владимира Путина:
"У меня есть ощущение, что ему уже готовят смену. Я вам скажу инсайд небольшой. Неслучайно там уже рассматриваются кандидатуры. Они всё время рассматриваются, но сейчас выбирали из двух человек. На повестке дня была пара - Шойгу (министр обороны России Сергей Шойгу. - Ред.) и Мишустин (премьер-министр России Михаил Мишустин. - Ред.) Сошлись на Мишустине. Сегодня Мишустин, которого поддерживают и военные в том числе", - заявил Гордон.
Спустя полминуты стройная теория посыпалась. Оказалось, что были и другие кандидаты, которые в пару не умещаются. Гордон стал говорить и о мэре Москвы Сергее Собянине, и о заместителе председателя Совбеза России Дмитрии Медведеве. Дальше Гордон заявил, что Медведев решил остаться президентом, причём сказал об этом так, что он до сих пор в должности. Мысль стала уходить всё дальше и дальше от реальности, пока Дмитрия Гордона, наконец, не прервали. То ли вечным разговором о преемнике пытались перекрыть дыру в эфире, то ли перекрытие нужно было срочно искать для самого Гордона, путающегося в показаниях… Как бы там ни было, довести мысль до конца не дали, к эфиру подключили нового спикера.
Кстати, тема преемника Владимира Путина не один раз обсуждалась и на уровне Кремля. Ответ всегда один: сегодня время работать и выполнять поставленные задачи, а преемников выбирать будем позже - когда наступит выборный период.

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